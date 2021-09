Manelyk González Mettez-vous votre alliance en gage ? | Instagram

Comme vous vous en souvenez peut-être, le célèbre influenceur Manelyk González était sur le point d’atteindre l’autel, cependant, l’histoire a complètement tourné et a décidé de mettre fin à son engagement et à sa relation avec le participant également d’Acapulco Shore.

A travers les réseaux sociaux, la belle femme a révélé qu’elle avait eu une énorme déception amoureuse avec son ex-petit ami Jawy.

C’est pour cette raison qu’il a décidé de mettre fin à l’histoire et a répondu à la question de beaucoup, puisqu’il a raconté ce qu’il a fait avec la bague de fiançailles.

Malgré son chagrin d’amour et tout ce qui s’est passé pendant sa relation amoureuse, Manelyk a assuré qu’il était plus heureux que jamais de son célibat et a même plaisanté avec l’idée de mettre en gage la bague de fiançailles que Jawy lui a offerte le jour de son anniversaire.

Cependant, elle a finalement fait savoir qu’elle suivait les conseils de ses amis et les gardait toujours parmi ses affaires.

Moi, Manelyk González le confirme, je suis célibataire, super heureux et content, mon temps, mon espace, calme, je suis avec mes projets, la deuxième saison de ‘La marraine magique’ arrive, pour ceux qui s’en souciaient, je suis amende. (L’anneau) est sauvé, mis en gage mon amour, non, non, non, sauvé”, a-t-il commenté.

D’un autre côté, l’arrivée de Mane à la Maison des Célèbres a déjà commencé à donner de quoi faire parler, car il était inévitable qu’ils ne lui posent pas de questions sur son état civil, alors elle a assuré que dans cette réalité elle ne l’intention de tomber amoureux de n’importe qui.

C’est pourquoi Mane a fait quelques commentaires concernant son statut sentimental et à quel point cela fait du bien d’être célibataire, car comme nous l’avons mentionné plus tôt, elle a assuré qu’elle était désormais libre de faire ce qu’elle voulait.

Cependant, beaucoup de choses ont été données à dire, depuis qu’une nouvelle trahison que Karime aurait faite à sa “meilleure amie” a été révélée, après que Mane et Jawy ont mis fin à leur relation.

Une fois de plus l’amitié entre Mane et Karime aurait pu prendre fin, puisqu’après que l’influenceuse a mis fin à sa relation avec Jawy, elle a organisé un voyage où elle a invité plusieurs amis parmi eux à “la matriochka”, mais elle lui a dit qu’elle n’allait pas être pouvoir aller.

Ainsi, d’après ce qui a été dit, Karime n’est pas allé au voyage de cet ami pour aller à Las Vegas avec l’ex-petit ami de Mane.

Cependant, cela n’a pas été dit par “la matriochka” au désormais membre de La Casa de los Famosos, ce qui a provoqué la colère de “La pajarita”.