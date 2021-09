Manelyk González révèle qui il n’aime pas de La Casa de los Famosos | Instagram

Quelques jours seulement après son arrivée au réalitéLa polémique avec le célèbre influenceur mexicain Manelyk González a déjà commencé, qui a révélé qui est la personne la moins tolérante de la maison et qui aussi ne l’aime pas.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était le mercredi 22 septembre dernier, lorsque Mane, qui s’est fait connaître dans l’émission de téléréalité “Acapulco Shore”, est entré dans “La Casa de los Famosos” pour se faire plus d’amis et peut-être provoquer une certaine controverse parmi les membres.

Comme prévu, leur participation a été largement commentée sur les différents réseaux sociaux et ils ont souligné que le ex Shore Il est arrivé avec une très bonne attitude.

Et bien que Celia Lora soit l’une de ses grandes amies, elle a également réussi à faire un bon match avec Alicia Machado, qui l’a hébergée depuis son arrivée, même si Celia a clairement fait savoir qu’elle ne s’entend pas avec l’ancienne Miss Univers.

Cependant, quelques jours après être entré dans la maison, Mane a déjà commencé à donner de quoi parler, puisqu’il a avoué qu’il y avait quelqu’un qui ne l’aimait pas à l’intérieur de la maison.

Après avoir discuté un peu avec chacun des membres, l’influenceuse et fitness girl s’est montrée honnête avec Celia Lora et lui a dit que Gisella avait eu avec elle des attitudes qu’elle n’aimait pas.

Il m’a dit tout à l’heure, nous étions dans le gymnase et j’ai attrapé un ballon, un ballon qui est là et il a dit : ‘c’est le ballon des enfants’ et j’ai dit ‘oui, mais il ne va rien m’arriver parce que J’utilise… « Je veux dire comme très… Je ne sais pas », a-t-il déclaré.