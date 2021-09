Manelyk González Trouvez l’amour à La Casa de los Famosos ! | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre influenceur La Mexicaine Manelyk González a trouvé l’amour dans l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos, car elle a révélé qui volait son cœur, cependant, c’est un amour interdit.

Après l’entrée de Manelyk González dans ‘La Maison des Célèbres‘Pour prendre la place qu’a laissée Kimberly Flores, c’est la jeune ancienne participante d”Acapulco Shore’, qui avoue et fait savoir qu’elle est amoureuse d’un de ses compagnons.

C’était lors d’une conversation avec Verónica Montes, où Manelyk a assuré qu’il aimait bien l’un des membres de l’émission de téléréalité Telemundo, mais malheureusement c’est un amour interdit.

Et le truc c’est que le jeune homme qui a quitté Mane avec une flèche a malheureusement une petite amie, donc ce serait un amour impossible pour elle aussi chanteur.

Il s’agit de Kelvin Renteria, qui a participé à ‘Exatlón United States’, qui en plus d’avoir un abdomen d’acier et bien sûr enviable, est tout le type d’hommes que la femme d’affaires aime aussi.

Cependant, l’influenceuse devra se contenter de l’amitié de l’athlète, puisque ses collègues de téléréalité savent qu’elle a un partenaire et serait profondément amoureuse.

D’un autre côté, il a été récemment révélé que Karime semblerait être la troisième en désaccord dans sa rupture avec Jawy.

La vérité est que Manelyk est venu à la House of Famous pour ajouter plus de saveur à la réalité, et cela ne fait que quelques jours et a déjà montré qu’il en donnerait assez pour en parler.

C’est ainsi qu’il a précisé que pendant son séjour dans la maison, il n’envisageait de tomber amoureux de personne, ils n’ont donc pas pu s’empêcher de lui poser des questions sur “l’innommable”, son ex-fiancé, Jawy.

En fait, Mane a partagé quelques détails sur sa rupture inattendue et à quel point c’est bon d’être célibataire.

Et c’est bien que ce n’est pas tout, puisque des rumeurs ont déjà commencé que Manelyk aurait mis fin, aussi, à son amitié avec sa Karime.

Ceci, après que Mane ait organisé un voyage entre amis, auquel Karime n’est pas allé pour des “questions de travail”, cependant, il est dit qu’en réalité celui connu sous le nom de “La Matrioshka” se serait échappé à Las Vegas avec Jawy, l’ancien son le petit ami d’un ami.

C’était lors d’une conversation à l’intérieur de La Casa de las Famosos, où l’influenceuse s’est entretenue avec Celia Lora et a avoué que Karime attend toujours une occasion de ” frapper la tour “.