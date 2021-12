Manelyk González : Une formation pour EXATLON USA ?

Avec l’aimable autorisation de Telemundo Manelyk González se préparerait pour EXATLON USA.

Le retour imminent de l’émission de téléréalité sportive vedette de Telemundo, Exatlon États-Unis, est déjà un fait. À tel point que les portails de fans commencent déjà à révéler des informations sur ce qui serait une éventuelle sixième saison de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », après une cinquième édition sans précédent où plus d’un million de dollars ont été remis en prix et étaient vainqueurs, pour la première fois, un homme et une femme ; Le boxeur portoricain Jeyvier Cintrón et la joueuse de football mexicaine bien-aimée Norma Palafox.

Qui rejoindra Exatlon États-Unis cette nouvelle saison ?

L’une des principales préoccupations des centaines de milliers de fans d’Exatlon aux États-Unis est de savoir quels athlètes se joindraient pour mesurer leurs forces lors de la sixième saison du programme de compétitions sportives.

Comme il est de coutume à Exatlon États-Unis, depuis plusieurs saisons, il y a un pourcentage d’athlètes des éditions précédentes qui, bien qu’ils ne l’aient pas atteint en premier lieu, sont revenus pour une nouvelle opportunité et en quête de gloire, comme la leur Norma Palafox, championne de la cinquième saison.

La vérité est qu’il y a eu beaucoup de rumeurs sur la supposée « nouvelle liste d’athlètes », qui pourrait inclure des noms bien connus dans les arènes de la République dominicaine, comme Tommy Ramos et même la controversée « Pantera » Denise Novoa, qui a été exclu de la cinquième édition pour des raisons encore inconnues officiellement.

Mais il y a une rumeur qui prend de l’ampleur pour une sixième saison d’Exatlon États-Unis, et c’est qu’il y aurait des noms qui, bien qu’ils ne soient pas des athlètes professionnels, seraient prêts à relever ce défi et à mesurer leur force dans la complexité arènes d’Exatlon USA. Ce n’est pas officiellement confirmé, mais cela n’arrête pas de générer des conversations sur les forums de réseaux sociaux, qui montrent même des influenceurs et autres personnalités publiques comme des membres potentiels de la «Famous Team» de la féroce bataille de guerriers.

Manelyk González : Une formation pour EXATLON USA ?

La rumeur ne s’est pas arrêtée. Depuis que Manelyk González, l’influenceuse mexicaine qui a conquis les écrans de Telemundo avec sa participation à une autre émission de téléréalité, « La Casa de los Famosos », a commencé à partager des formations différentes et rigoureuses à ses plus de 13 millions de followers sur Instagram, le commentaire Le général est qu’il serait sur le point de rejoindre la nouvelle saison d’Exatlon États-Unis.

Et en fait, cela a été partagé par différents portails spécialisés avec des informations d’Exatlon États-Unis, où ils assurent que ladite formation Manelyk pourrait signifier rejoindre le programme de compétition, mais on ne sait pas dans quel cas.

La réaction des followers a été immédiate, et tandis que certains reçoivent une somme supposée de Manelyk à Exatlon États-Unis avec une grande joie, d’autres ne seraient pas très convaincus : « Ça doit être dans un roman. Il a tout pour briller. Je ne sais pas s’il sera à la hauteur dans une émission de téléréalité où vont des athlètes hyper entraînés. Mais qu’elle soit une guerrière… elle l’est. » a déclaré un fan: « Je voudrais Mane à Exatlon », a déclaré un autre.

La vérité est que pour le moment, cette information n’est pas officiellement confirmée, mais en ayant plus, nous partagerons.

