Manette Nimbus fournie avec 4 mois d’Apple Watch

Après son premier lancement l’année dernière, SteelSeries associe désormais son récent contrôleur de jeu Nimbus + MFi à quatre mois d’Apple Arcade. Tout ce que vous aurez à faire est d’ajouter le contrôleur à votre panier et à la caisse, un code numérique de 4 mois avec livraison par e-mail au service sera ajouté pour LIBRE. Normalement, vous pourrez bénéficier d’un seul mois d’Apple Arcade sans frais, la promotion d’aujourd’hui étendant cela encore plus loin. Vous paieriez normalement 4,99 $ par mois pour le service, ce qui signifie que le 69,99 $ Le contrôleur Nimbus + comprend également une valeur supplémentaire de 20 $ grâce au temps de jeu supplémentaire. Noté 4,1 / 5 étoiles. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur l’amélioration de votre gameplay Apple Arcade.

Associez Nimbus + de SteelSeries à quatre mois d’Apple Arcade

En tant que l’un des meilleurs contrôleurs de jeu MFi du marché, SteelSeries Nimbus + prend en charge tous vos appareils Apple. Ainsi, que vous souhaitiez profiter d’une expérience de jeu plus approfondie sur iPhone ou sur grand écran avec Apple TV, cette manette de jeu Bluetooth est parfaite. En plus de son facteur de forme de contrôleur typique, vous recherchez une autonomie de 50 heures, un port Lightning pour le moment de faire le plein et une paire de joysticks. Il existe également un support pour smartphone fourni qui vous permet de positionner un iPhone juste au-dessus du Nimbus +.

Apple Arcade, quant à lui, donne accès à une gamme toujours croissante de titres. En plus d’exclusivités récentes comme le spin-off de Final Fantasy Fantasian, il y a aussi des centaines d’autres jeux à apprécier. Allant d’expériences plus petites pour passer le temps à plus de titres de niveau console comme NBA2K21, il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous sur . pour toutes les dernières nouvelles sur Apple Arcade ou découvrez simplement toute la collection de jeux ici.

Termes et conditions:

Le code expire le 30 septembre 2022. Il s’agit d’un code promotionnel qui n’est pas destiné à la revente, n’a aucune valeur monétaire et ne sera pas remplacé en cas de perte ou de vol. Valable uniquement pour Apple Arcade aux États-Unis. Nécessite un compte iTunes / Apple Media Services. Des conditions s’appliquent; consultez les conditions applicables dans votre pays sur https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Doit être âgé d’au moins 13 ans aux États-Unis. Produits et services compatibles requis. Apple Arcade est une marque de service d’Apple Inc. Apple n’est ni un participant ni un sponsor de cette promotion.

