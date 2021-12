Manette Nintendo Switch Joy-Con 2021 de toutes les couleurs

Trouver la bonne paire de Joy-Cons est un processus important. Vous pouvez adapter vos Joy-Cons à votre style avec des couleurs qui correspondent à vos jeux préférés. Des Joy-Cons de toutes les couleurs sont en stock régulièrement, vous pouvez donc acheter autant de Joy-Cons supplémentaires de couleurs différentes que vous le souhaitez ! Vous pouvez même donner un nouveau look à votre manette avec une coque en silicone ou une nouvelle coque ! Voici toutes les couleurs Nintendo Switch Joy-Con disponibles, ainsi que quelques options de personnalisation pour que vous puissiez vraiment vous démarquer.

Conseil de pro : Ne mettez pas de peau adhésive sur vos manettes Joy-Con. Selon DBrand, un fabricant de peau adhésive de premier plan, le revêtement d’usine des Joy-Cons et de la console peut être endommagé par les adhésifs. De plus, comme certains de ces contrôleurs sont rares, ils peuvent ne pas être disponibles auprès de vendeurs propriétaires.

Option standard : Gris



Choix du personnel

Bien sûr, la couleur la plus populaire est celle qui est fournie en standard sur la plupart des appareils Nintendo Switch. Si vous voulez vous en tenir à la norme, vous pouvez vous procurer cette paire autonome.

80 $ chez Best Buy 69 $ sur Amazon

Fans de Zelda : The Legend of Zelda : Skyward Sword Edition Joy-Cons



Cette belle paire bleue de Zelda Joy-Cons est sortie sur Nintendo Switch le 21 juillet 2021 aux côtés de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Ils peuvent être un peu difficiles à localiser et peuvent être supérieurs au coût standard d’une paire de Joy-Cons. À l’heure actuelle, ils sont épuisés à peu près partout et ne sont disponibles que par le biais de vendeurs tiers.

80 $ chez Best Buy Voir sur eBay

Mélangez-le : rouge et bleu



Lorsque la Nintendo Switch a été lancée pour la première fois, elle était disponible avec des contrôleurs gris standard ou la variété rouge et bleue. Le contrôleur Joy-Con gauche est rouge et celui de droite est bleu.

Bourdon : Jaune néon



Nintendo a publié un ensemble de contrôleurs Joy-Con jaune fluo pour coïncider avec le lancement d’ARMS. Ces contrôleurs lumineux sont difficiles à manquer. Vous pourrez même les voir dans le noir. Ils sont assez difficiles à trouver, donc votre meilleur pari est d’acheter sur eBay.

162 $ sur Amazon

Splash it up : rose fluo et vert



Nintendo Switch a officiellement lancé les manettes Neon Pink et Neon Green Joy-Con aux États-Unis en janvier 2018. Elles correspondent parfaitement au thème de Splatoon 2 !

80 $ chez Best Buy 80 $ sur Amazon

Soyez vibrant : Neon Red



Le gris et le rouge sont une combinaison de couleurs esthétiquement agréable. Vous pouvez animer votre Switch avec un ensemble de rouges (officiellement appelé « Neon Red ») à associer à votre ensemble standard. Malheureusement, ils ne peuvent plus être achetés par paire dans les magasins officiels, donc votre meilleur pari est de les acheter d’occasion en ligne, si vous pouvez les trouver.

À partir de 70 $ sur eBay

Couleur apaisante : Bleu



Le bleu est une couleur tendance, à tel point qu’il est presque impossible d’en trouver de nos jours. Si vous voulez vraiment cette paire, vous devrez probablement les acheter d’occasion.

À partir de 67 $ sur eBay

Je dois tous les attraper ! : Pokémon : Allons-y, Pikachu ! et c’est parti, Évoli ! Joy-Con



Il s’agit d’un autre ensemble Joy-Cons qui n’est disponible que via un ensemble Switch. Les couleurs correspondent à deux de vos Pokémon préférés et vont de pair avec le design du quai sur le thème de Pikachu et Évoli. Cette paire est rare et vous coûtera un joli centime.

À partir de 76 $ sur eBay

Halloween : violet néon et orange néon



Cet ensemble de couleurs est parfait pour Halloween. C’est un excellent ensemble pour vérifier si c’est votre esthétique. Gardez à l’esprit la date de mise en stock du 6 décembre 2020 si vous commandez auprès de certains détaillants.

80 $ chez Best Buy 80 $ sur Amazon

Temps de Luigi ! : Green Joy-Cons



Ces Joy-Cons verts sont sortis deux jours seulement avant Luigi’s Mansion. Ils correspondent à la tenue vestimentaire du plombier effrayé et sont les contrôleurs parfaits pour jouer au nouveau jeu. La couleur était une exclusivité Best Buy, mais maintenant vous feriez mieux d’essayer de trouver une paire auprès d’un revendeur ou de personnaliser une paire vous-même.

À partir de 109 $ sur eBay

Foncé et clair : bleu et jaune néon



Marre du rouge et du vert ? Changez le look de vos Joy-Cons avec cette paire de contraste bleu et jaune.

Paradis tropical : Animal Crossing : New Horizons Joy-Cons



Nintendo a sorti un nouveau Switch en mars 2020, fourni avec Animal Crossing: New Horizons. La seule façon d’obtenir cette belle paire de Joy-Cons aux couleurs pastel est d’acheter le lot. Cependant, sur eBay, il est possible d’acheter des coques de remplacement déjà assemblées sur de nouveaux Joy-Cons dans les mêmes couleurs.

À partir de 70 $ sur eBay

Manettes classiques : manettes NES pour Nintendo Switch



Ce joli ensemble de Joy-Cons NES nostalgiques n’est disponible que pour ceux qui ont un abonnement Nintendo Switch Online. Nintendo ne vous permet d’acheter qu’une seule paire par client. Pour en savoir plus, lisez notre article sur l’achat de nouvelles manettes NES pour Nintendo Switch.

60 $ chez Nintendo

Options de personnalisation : peinture ColorWare



Vous pouvez faire correspondre l’ensemble de votre console avec un commutateur Nintendo peint sur mesure qui est complet avec votre choix de couleurs pour la tablette, la station d’accueil, les Joy-Cons et les sangles. Il existe même des options pour acheter uniquement les contrôleurs peints sur mesure. En ce qui concerne les couleurs, vous pouvez choisir parmi les uns, les métalliques, les brillants ou les mats.

À partir de 150 $ chez ColorWare

Hors de la coque : coques Joy-Con de remplacement eXtremeRate



Si vous préférez des options de couleurs plus uniques, envisagez de remplacer la coque de votre Joy-Cons. Il y a plus de 20 couleurs impressionnantes parmi lesquelles choisir. Gardez simplement à l’esprit que le remplacement de la coque annule la garantie de vos contrôleurs. Mais si la garantie est déjà en place, il n’y a rien à perdre. Cette société propose également des plaques arrière de remplacement pour votre console Switch.

21 $ sur Amazon

Voir à travers classique: remplacements de coques transparentes



Ces superbes couvertures rigides pour vos Joy-Cons vous épateront. Revivez la nostalgie avec le même design transparent de votre ancienne Gameboy. Quelque chose dans le fait de voir tous les câbles et le matériel le rend encore plus excitant et rétro. De plus, vous pouvez choisir parmi l’une des six couleurs.

20 $ sur Amazon

Couvrez-le: housses en silicone



Obtenez plus facilement vos Joy-Cons de couleur préférée et changez-les quand vous le souhaitez avec une housse en silicone. Ce vendeur indique même que vous pouvez le contacter si vous souhaitez une combinaison de couleurs.

À partir de 2 $ sur Amazon

Silicone conçu : Splatoon 2 Silicone Cover (import japonais)



Si vous êtes un fan inconditionnel de Splatoon et que vous ne voulez pas acheter un ensemble de contrôleurs Joy-Con roses et verts, vous pouvez obtenir une couverture officielle en silicone Nintendo avec le design Splatoon Splatoon. Il s’agit d’une importation japonaise que vous pouvez trouver pour environ un quart du coût des Joy-Cons roses et vertes. De plus, ceux-ci ont l’air encore plus mignons.

À partir de 52 $ sur Ebay

Sous contrôle

Il existe de nombreuses options de contrôleur pour la Nintendo Switch, mais les Joy-Cons sont de loin les plus personnalisables. Que vous souhaitiez simplement un changement de couleur ou que vous ne vous souciiez pas de la couleur avec laquelle Joy-Cons votre Switch est venu ; il existe plusieurs options de remplacement. La personnalisation de vos contrôleurs ajoute une touche de vous à la configuration de votre console et change la sensation globale de votre console. Il existe des tonnes de designs et de choix de couleurs différents à considérer, alors assurez-vous de choisir celui qui vous attire le plus !

J’aime le dynamisme des Mario Red Joy-Cons et la nuance unique de rouge. L’ensemble Neon Orange et Neon Purple a également fière allure, flanquant les côtés de n’importe quel commutateur Nintendo.

Étant donné que Joy-Cons peut être incroyablement coûteux, vous pouvez envisager l’option la moins chère de remplacer le shell par un shell Joy-Con de remplacement eXtremeRate. En plus du beau rouge, vous avez le choix entre plusieurs autres couleurs. Si vous aimez le sentiment de nostalgie, pensez à ces manettes de style NES Classic.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.