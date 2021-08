Manette Nintendo Switch Pro vs. Manette PowerA : Laquelle devriez-vous acheter en 2021 ?

Jouez comme un pro

La manette Nintendo Switch Pro est largement considérée comme la meilleure manette de ces dernières années. Il a un D-pad tueur et dispose d’un lecteur NFC intégré, de commandes de mouvement, ainsi que d’une fonctionnalité de grondement. Vous n’aurez pas à chercher des batteries lorsqu’il sera faible car il peut être chargé avec un USB. C’est certainement cher, cependant.

70 $ chez Best Buy

Avantages

Se sent fantastique dans votre main Bon D-pad Chargement USB Lecteur NFC Rumble

La manette sans fil PowerA n’a peut-être pas de lecteur NFC ni de grondement, mais elle apporte quand même beaucoup à la table. Vous obtiendrez un D-pad encore meilleur, des commandes de mouvement et deux boutons programmables à un prix considérablement inférieur à celui du contrôleur Pro. De plus, il existe des dizaines de modèles parmi lesquels choisir pour que vous puissiez obtenir le look que vous préférez.

À partir de 34 $ chez Best Buy

Avantages

Prix ​​inférieur Boutons programmables Pavé directionnel légèrement meilleur Plus d’options de couleurs

Si l’argent n’est pas une préoccupation majeure pour vous et que vous devez avoir un grondement, des commandes de mouvement et un lecteur NFC, alors la manette Nintendo Switch Pro est le choix évident. Si vous voulez économiser quelques dollars, le contrôleur PowerA n’est rien à regarder de haut. Le PowerA possède également une fonctionnalité supplémentaire spécifique qui lui donne un avantage solide sur ses concurrents.

Contrôleur Pro vs Contrôleur PowerA : Différences

Source : Rebecca Spear / iMore PowerA Controller à gauche, Pro Controller à droite.

Le contrôleur Pro est un contrôleur absolument fantastique qui possède à peu près toutes les cloches et tous les sifflets que vous pourriez demander. Il a une très belle qualité de construction et se sent bien dans vos mains. Vous pouvez utiliser son lecteur NFC pour scanner votre amiibo et il offre une prise en charge des vibrations. Plus important encore, il inclut les commandes de mouvement nécessaires pour jouer à certains jeux. Lorsque votre contrôleur Pro est à court de jus, vous pouvez le brancher sur un port USB et tout recharger.

Manette Nintendo Switch Pro Manette sans fil améliorée PowerA Coût 70 $ et plus 34 $ et plus Autonomie de la batterie Jusqu’à 40 heures Jusqu’à 30 heures Alimentation Batterie rechargeable 2 piles AA Lecteur NFC Oui Non Commandes de mouvement Oui Oui Rumble Oui Non Commande gyroscopique Oui Oui Boutons programmables Non Oui

Le plus gros problème avec le contrôleur Pro est qu’il a un prix assez élevé. Alors que la version noire est chez Best Buy pour 70 $, certaines versions se vendent plus de 90 $. Étant donné que les accessoires de jeu sont plus difficiles à trouver depuis 2020, l’offre est faible et les prix sont nettement plus élevés.

Pour certains joueurs, l’achat d’un contrôleur qui pourrait vous coûter près d’un tiers du coût de la console Switch n’est tout simplement pas une option. C’est à ce moment-là qu’il est peut-être temps d’examiner de plus près le contrôleur amélioré PowerA, qui est également l’un des meilleurs contrôleurs Nintendo Switch du marché. Avec un prix demandé beaucoup plus petit, il est beaucoup plus doux pour le portefeuille.

Source : Rebecca Spear / iMore Pro Controller à gauche, PowerA Controller à droite.

Pour proposer une manette à moindre coût, certaines fonctionnalités n’ont qu’à disparaître. Dans le cas du contrôleur amélioré PowerA, le NFC et le grondement n’ont tout simplement pas fait la différence. Cependant, pour certaines personnes, ce n’est tout simplement pas un gros problème. Le contrôleur PowerA ne peut pas être chargé avec une clé USB car il fonctionne avec des piles AA. Si vous préférez utiliser des piles jetables, ce ne sera pas une mauvaise chose. Donc c’est vraiment une question de goût. La bonne nouvelle est que ce contrôleur budgétaire dispose toujours de commandes de mouvement.

Quelque chose que le PowerA offre plus facilement que le Pro Controller est différentes options de conception. Il existe des dizaines de choix différents allant d’un changement de couleur à un thème Mario, Pokémon ou Zelda, afin que vous puissiez trouver le look que vous préférez. Enfin, l’une des choses les plus intéressantes offertes par le PowerA sont les boutons programmables à l’arrière. Pour ceux qui jouent en compétition contre des amis et qui veulent plus d’options de personnalisation, c’est une vraie victoire.

Contrôleur Pro vs Contrôleur PowerA : Conclusion

La manette Nintendo Switch Pro et la manette améliorée PowerA sont d’excellents produits avec des avantages et des inconvénients spécifiques. En fin de compte, il y a quelques éléments à considérer lors du choix de celui qui vous convient le mieux. Quelle est l’importance du prix? Avez-vous besoin de NFC, de contrôle de mouvement et de Rumble ?

Si vous pouvez vous le permettre, la manette Nintendo Switch Pro est la meilleure option. Cependant, si l’idée de boutons programmables personnalisables semble attrayante, si vous voulez des options de couleur ou si vous économisez toujours pour acheter le prochain grand jeu Switch, le PowerA devrait être votre choix.

