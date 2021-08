Manga Hunter x Hunter a manqué la publication pendant plus de 1000 jours

Hunter x Hunter suit les aventures de Gon.Image : Weekly Jump

Pour ceux qui comptent, le manga populaire Hunter x Hunter est en pause depuis mille jours – 1001 jours, pour être exact. Cela fait 2 ans et 8 mois.

Le site Web Hunter x Hunter Hiatus Chart a gardé une trace, soulignant que le chapitre le plus récent du manga est sorti le 26 novembre 2018. Il s’agit de l’une des plus longues séquences d’interruption de Yoshihiro Togashi à ce jour.

Hunter x Hunter a fait ses débuts en mars 1998 et est actuellement en sérialisation, mais en pause pour le moment. La première pause du manga a eu lieu en décembre 2006, ce qui est devenu de plus en plus courant au fil des ans. La plus longue séquence de publications Hunter x Hunter de Togashi est de 30 numéros.

Lorsque le manga est interrompu, Togashi s’excuse même.

On s’attend à ce que Hunter x Hunter continue… finalement. Pourquoi Hunter x Hunter continue-t-il à être retardé? C’est difficile à dire, mais il y a quelques années, Togashi a subi une grave opération au dos, alors peut-être que s’asseoir à un bureau et dessiner un manga est douloureux. Ou peut-être que son rythme de travail est plus lent ? Tout le monde ne peut pas produire de mangas comme le créateur de One Piece Eiichiro Oda, tout comme tous les écrivains ne peuvent pas assommer des livres comme Stephen King.

“Je dois finir d’écrire Hunter x Hunter”, a déclaré Togashi en 2018. “C’est arrivé à un point où soit l’histoire se termine en premier, soit je meurs avant que cela n’arrive (lol). Mais je compte bien le finir.

«Mais Hunter x Hunter, tel qu’il est maintenant, contient beaucoup de choses qui me donnent envie de continuer à lire, même de mon propre point de vue en tant que lecteur. Et de mon point de vue d’écrivain, il y a encore beaucoup de choses que je veux écrire, que j’aimerais écrire. Et donc si quelqu’un serait prêt à profiter de cette balade avec moi, c’est tout ce que je peux espérer.

C’est aussi tout ce que les fans peuvent espérer.