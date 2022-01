Mangata lève 33 millions de dollars pour un réseau satellite hybride

Mangata Networks vise à mettre des satellites en orbite terrestre moyenne, ou MEO ; et les orbites hautement elliptiques, ou HEO. (Graphique Mangata)

BELLEVUE, Wash. — Mangata Networks, une startup basée à Phoenix avec des liens avec la région de Seattle, a clôturé un cycle d’investissement de 33 millions de dollars pour un type innovant de constellation de satellites pour la connectivité et l’informatique de pointe.

La société a reçu son financement de démarrage initial en 2020 du Fonds pour la science de l’invention d’Intellectual Ventures, basé à Bellevue, qui était soutenu par le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et le co-fondateur d’IV, Nathan Myhrvold. Depuis lors, ce fonds d’investissement s’est transformé en un fonds de capital-risque de la Bay Area connu sous le nom de MetaVC Partners ou Meta Venture Partners.

L’idée derrière Mangata Networks est de créer une constellation en orbite terrestre avec certains satellites en orbite hautement elliptique, ou HEO, ainsi que d’autres en orbite terrestre moyenne, ou MEO. Ces satellites optimiseraient la connectivité avec un système terrestre de micro-centres de données MangataEdge, étendant la puissance du cloud computing aux réseaux de périphérie qui seraient proches des utilisateurs du réseau.

Le cycle de série A nouvellement annoncé a été dirigé par Playground Global, qui dirigeait auparavant le cycle de série B de 35 millions de dollars de Relativity Space en 2018. Les autres investisseurs sont Temasek, KTSat, Scottish Enterprise et Promus Ventures.

« Nous voulons changer le monde, et cela nécessite des investisseurs et des partenaires visionnaires », a déclaré aujourd’hui le PDG de Mangata, Brian Holz, dans un communiqué de presse. «Ces investisseurs, dont la représentation intercontinentale reflète notre propre mission mondiale, défendent une nouvelle évolution de la connectivité humaine.»

Mangata vise à commencer à déployer des réseaux communautaires au sol dès 2023, avant même le lancement de ses premiers satellites. Cela donnera à l’entreprise la possibilité de tester la connectivité des réseaux 5G, IoT et Wi-Fi au 5G Open Innovation Lab à Bellevue ainsi que sur d’autres sites d’essai en Corée du Sud et en Écosse. (La NASA, Intel et T-Mobile ont créé le 5G Open Innovation Lab en 2020.)

Bien que Phoenix soit le siège actuel de Mangata, le directeur commercial Jerome Hewlett et son équipe sont basés dans la région de Seattle. La société possède également des bureaux à Denver, à Singapour, en Écosse et en Corée du Sud.

Le calendrier actuel prévoit un lancement initial de huit satellites HEO pour ouvrir la voie au début du service dans l’hémisphère Nord en 2024. À terme, la constellation atteindrait 791 satellites offrant une couverture mondiale.

Mangata n’est pas la seule entreprise à aller de l’avant avec de grands projets pour les réseaux de données par satellite : le réseau Starlink de SpaceX est considéré comme le leader du marché, et les autres acteurs incluent OneWeb, Amazon, Telesat, Boeing et Astra. Dans une interview en 2020 avec Space News, Holz a déclaré que la configuration du satellite HEO donnerait à Mangata un avantage pour augmenter rapidement le service.