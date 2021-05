Manger de la pêche a tous ces avantages étonnants pour la santé Vie

La saison de la pêche a déjà commencé en Espagne, elle a donc maintenant une saveur délicieuse et un prix moins cher. Nous vous disons tous les bienfaits pour la santé qu’il vous offre afin que vous l’incluiez dans votre alimentation.

Nous savons tous que nous devons manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour. Pour satisfaire ces besoins, il est préférable de recourir à des aliments de saison, car ils sont à leur moment optimal de récolte et nous pouvons profiter d’un goût et d’une qualité excellents à un prix généralement moins cher.

Comme nous le voyons dans le calendrier du portail ComeFruta, de mai à septembre est la saison de la pêche en Espagne. Par conséquent, à partir de maintenant et tout au long de l’été, c’est le meilleur moment pour consommer ce fruit.

Ensuite, nous allons détailler les bienfaits pour la santé de manger des pêches afin de l’inclure dans votre alimentation:

Il est chargé de nutriments. La pêche fournit de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine K, du potassium, du cuivre, de la niacine, du magnésium et des fibres. De plus, ils regorgent d’antioxydants qui aident à protéger le corps du vieillissement et de certaines maladies. Peut favoriser la digestion. La fibre de pêche favorise une bonne digestion et soulage la constipation, surtout si elle est consommée avec la peau. Peut réduire le risque de maladie cardiovasculaire. La pêche contient des composés qui peuvent soutenir la santé du cœur et du système circulatoire, réduisant les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle, les taux de triglycérides et de cholestérol. Bien sûr, les études sont limitées et des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Peut protéger la peau. Les composés de pêche peuvent aider à maintenir la santé de la peau, à la protéger des dommages du soleil et à favoriser l’hydratation. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier ces effets. Peut réduire les symptômes d’allergies. Des études suggèrent que les composés de la pêche peuvent aider à prévenir la libération d’histamines dans le sang et à réduire les symptômes d’allergie. De plus, ils peuvent également limiter l’inflammation qui accompagne généralement les réactions allergiques. D’autres études humaines sont nécessaires pour étudier l’étendue de ces effets.