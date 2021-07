Manger de la viande, oui ou non ? Que disent les experts en nutrition ?

17/07/2021 à 12:00 CEST

La semaine dernière, la polémique a éclaté en raison de certaines déclarations du ministre de la Consommation sur la réduction de la consommation de viande. Les réseaux sociaux étaient remplis de photos de steaks, d’opinions variées plus ou moins populaires, et d’affrontements politiques.

Nous y avons tous pensé avec plus ou moins de connaissance des faits. Mais que disent ceux qui s’y connaissent vraiment en nutrition ?

Eh bien, après une réflexion sereine et basée sur des connaissances scientifiques en la matière, l’Académie espagnole de nutrition et de diététique et le Conseil général des associations officielles de diététistes-nutritionnistes, «limiter la consommation d’aliments d’origine animale en général et favoriser la réduction de la consommation de viandes en particulier, notamment les viandes rouges et transformées, promouvant à tout moment un mode d’alimentation sain et durable, et ne se concentrant pas uniquement sur un seul groupe alimentaire.

Après avoir évalué l’impact sur la santé et l’environnement de la consommation de viande, et compte tenu de la tendance à la hausse de la consommation de viande dans la population espagnole, les experts considèrent « que les stratégies de santé publique visant à promouvoir la consommation doivent continuer à être appliquées. d’origine végétale typique du régime méditerranéen, comme les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales complètes, l’huile d’olive et les noix et graines ».

Consommation de viande et santé, que dit la science ?

En octobre 2015, le Agence internationale pour la recherche sur le cancer (CIRC) a publié un rapport dans lequel le groupe a classé les viandes transformées comme produit cancérigène et les viandes rouges comme probablement cancérigènes.

A la suite de ce rapport, l’Organisation mondiale de la santé a confirmé sa position publiée en 2002 dans le rapport “Diète Nutrition et Prévention des Maladies Chroniques”, dans laquelle il a établi une association entre la consommation de viandes rouges et transformées et le risque de cancer colorectal.

Dans la même veine, une revue de 2019 a conclu que des preuves de faible et de très faible certitude suggèrent une association positive entre la consommation de viande transformée et le risque de cancer, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires.

En sens inverse, dans le cadre d’un projet de génération de recommandations alimentaires factuelles (NutriRECS), et après avoir examiné les résultats de 4 examens de ce rapport, il a été conclu que les preuves de faible et de très faible certitude suggèrent qu’une réduction de la consommation de viande rouge et de viandes transformées de 3 portions entraînerait une très légère réduction des troubles cardiovasculaires. risque et mortalité par cancer.

Les données ainsi obtenues ont conduit ce groupe à considérer comme une recommandation générale que les adultes ne modifient pas leur consommation actuelle de viande rouge ou de viande. Viandes transformées.

Enfin, des preuves de faible ou très faible certitude issues d’une autre revue robuste suggèrent que la consommation de viande blanche n’aurait pas d’impact sur la santé cardiovasculaire ou la mortalité globale.

En conclusion, la recherche offre une faible certitude pour prendre des décisions à la fois pour limiter la consommation de viandes et pour décider de ne pas le faire.

En revanche, compte tenu du fait que la plupart des études incluent des comparaisons entre consommer le minimum versus doubler-tripler voire quintupler la consommation de viande rouge, mais elles n’analysent pas l’effet, par exemple, de la viande blanche, les résultats que sont-ils sont partiels.

Face à cette incertitude, deux formes différentes de interpréter l’impact de la consommation de viande rouge et transformé en santé : limitez sa consommation ou conservez-le tel quel.

Bien que l’option d’arrêt de la consommation telle quelle soit basée sur des études qui n’ont pris en compte que la consommation de 3 portions par semaine, ne sachant pas quels résultats seraient obtenus d’une réduction plus importante et en cohérence avec les recommandations actuelles pour réduire la consommation alimentaire d’origine animale, notamment les viandes rouges de l’ordre de 2 ou 3 fois par mois.

Compte tenu de toutes ces données, le Académie espagnole de nutrition et diététique insiste sur le fait que l’évaluation de l’impact sur la santé des groupes d’aliments indépendamment des habitudes alimentaires peut être une mauvaise approche.

Selon ces experts, les habitudes alimentaires seraient bien plus que la somme des groupes d’aliments ou leur évaluation isolément, car il existe des interrelations entre eux, leurs nutriments et le reste des substances actives, dont l’analyse est indispensable pour connaître les risques qu’ils présentent. pour la santé.

Ainsi, l’incertitude autour de l’impact de la consommation de viande rouge et transformée et sur la santé, rend difficile la prise de décisions fondées sur la science.

Malgré cela, et compte tenu de la consommation actuelle de viande en Espagne, qui a connu une augmentation de 10,5% l’année dernière, l’Académie espagnole de nutrition et de diététique et le Conseil général des associations officielles de diététistes-nutritionnistes, estiment que “la position la plus appropriée pour la santé de la population espagnole est de réduire la consommation d’aliments d’origine animale, principalement de limiter la consommation de viandes rouges et transformées, et d’augmenter la consommation d’aliments frais et peu transformés d’origine végétale origine.”

Combien de viande consommons-nous en Espagne ?

Selon Enquêtes nationales sur l’alimentation ENALIA1 et 2, la consommation de viande en général, et de viande rouge en particulier, est plus élevée que recommandée dans toutes les tranches d’âge.

Les Espagnols consomment de la viande rouge fraîche jusqu’à deux fois par semaine (257,39g/personne – 2 portions d’environ 125g), et presque quotidiennement, des viandes transformées (32,38g/personne/jour – environ 6 portions de 40g).

Si des viandes fraîches et transformées sont ajoutées, sans tenir compte de l’animal d’origine, chaque Espagnol mangerait 108 g de viande par jour, soit 756 grammes par semaine et 39,4 kilos par an, lorsque recommandé, selon la commission EAT The Lancet pour une alimentation durable il s’agirait de ne pas dépasser 43g par jour, soit ce qui revient au même, 300g par semaine et 16,6 kilos par an.

Alors, combien de viande dois-je manger ?

S’isolant du bruit numérique et politique, la question serait alors de savoir quelle quantité de viande dois-je manger selon une alimentation saine.

Eh bien, en l’absence de directives en matière d’alimentation saine et durable fondées sur des preuves destinées à la population espagnole de notre pays, l’Académie de nutrition recommande :

Augmenter la consommation d’aliments d’origine végétale, c’est-à-dire les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes et leurs dérivés comme le pain. Mangez également plus de noix et de graines oléagineuses.

Tout cela au détriment de la consommation d’aliments d’origine animale comme la viande, le poisson, les œufs et les fromages, et en particulier, en réduisant la consommation de viandes rouges et transformées.

Lorsque l’on opte pour des produits d’origine animale, il est préférable de choisir certains produits comme les œufs, les fromages, les poissons et volailles et la viande de lapin avec une fréquence de consommation hebdomadaire de 2 à 3 fois de viande.

Et, bien sûr, limitez la consommation de viandes rouges (bœuf, agneau, porc, cheval) et de viandes transformées (salées, salées, fermentées ou fumées) à 3 fois par mois maximum.

Mangez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Mangez au moins 3 ou 4 portions de légumineuses par semaine. Des céréales, toujours des grains entiers à partir de grains entiers. Rien d’ultra-transformé. Ils ont un contenu calorique élevé, ils sont riches en sucres ajoutés, en sel et en graisses saturées. On parle de restauration rapide, de plats cuisinés, de confiseries, de pâtisseries industrielles, de snacks apéritifs frits et salés, de sauces du commerce et de boissons rafraîchissantes sucrées ou sucrées. Réalisez tout type d’activité physique pour lutter contre la sédentarité. Misez sur les achats locaux et de saison.