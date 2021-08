Manger du miel congelé, le défi dangereux que peut poser le botulisme

15 août 2021 à 12:01 CEST

Si vous avez des frères et sœurs, des enfants ou des neveux, vous avez entendu parler de TIC Tac. Et il est même probable que vous fassiez partie des millions d’utilisateurs qui utilisent chaque jour ce réseau social devenu la sensation du moment.

Il n’y a pas de semaine qu’un défi, notamment lié à des “trucs” alimentaires ou de santé, devienne viral.

L’une des tendances les plus récentes est congeler le miel pendant une période maximale de huit heures dans une bouteille en plastique et mangez-le comme si c’était de la gelée.

De nombreux internautes ont partagé sous le hashtag #frozenhoney (miel glacé) les impressions de ce défi qui, a priori, semble inoffensif mais pourrait sérieusement mettre en danger notre santé.

Le NIH (le National Institute of Health pour son acronyme en anglais) a mis en garde contre les conséquences de la consommation de miel congelé pour notre organisme. Et, est-ce qu’une consommation excessive d’aliments sucrés, comme celui-ci, augmente le risque de souffrir botulisme.

« Le miel peut contenir des spores de C. botulinum et a été une source d’infection pour les bébés », prévient le National Institute of Health des États-Unis. «Les enfants de moins de 12 mois ne doivent pas consommer de miel. Cet aliment n’est sans danger que pour les personnes de plus d’un an », ajoutent-ils.

Comment savoir si j’ai le botulisme ?

Le botulisme, selon le Département de la santé de l’État de New York, est une intoxication alimentaire causée par les bactéries Clostrydium botulinum, C. baratii et C. butryricum.

Mais comment contracter cette maladie rare mais grave ?

Bien qu’il s’agisse d’un pathologie inhabituelle, de 1997 à 2013, seuls 151 cas ont été diagnostiqués en Espagne.

La maladie peut entraîner la mort dans 5 à 10 pour cent des cas, comme l’a averti l’Institut de santé Carlos III.

Ce même organisme indique qu’il existe trois types de botulisme. La plus courante est d’origine alimentaire. Il existe également un botulisme intestinal ou par plaie.

Concernant les symptômes, vision double ou floue et difficultés d’élocution et de déglutition. Le botulisme conduit souvent à une paralysie des extrémités telles que les bras et les jambes, et même le tronc et les muscles respiratoires.

Ennemi pour notre santé dentaire

Il est bien connu que le consommation excessive de sucre augmente considérablement le risque de carie dentaire.

En plus de réduire la consommation de ce type d’aliments (qu’il s’agisse de sucreries ou de pâtisseries industrielles), il est important que notre dentifrice contienne du fluor.

C’est un élément chimique qui réduit considérablement l’apparition de caries. En brossant avec une pâte contenant du fluor, notre émail devient plus résistant à l’attaque des acides.

Le fluor a également un effet antibactérien sur les micro-organismes qui causent la carie dentaire. Il empêche également la déminéralisation de la dent.

L’apport quotidien recommandé en sucre pour les adultes ayant un indice de masse corporelle normal est de 25 grammes par jour. Cela équivaut à 5 pour cent de votre apport calorique quotidien.

Une cuillère à soupe de miel contient environ 17 grammes de sucre, soit 68% de la consommation maximale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Et est-ce que, bien que nous ne le réalisions pas, le sucre est l’un des ingrédients les plus importants dans de nombreux aliments que nous consommons quotidiennement et sans être conscient de sa présence. C’est le cas, par exemple, du pain tranché.

Une simple tranche de ce produit, présent dans la plupart des foyers à l’heure du petit-déjeuner, peut contenir jusqu’à 8 grammes de sucre.

Un autre des produits les plus sucrés est la tomate frite. Une petite brique a jusqu’à 16 grammes.