Manger plus de légumes peut-il aider à sauver la planète ?

24/07/2021 à 09h00 CEST

Les scientifiques, les gouvernements et même les amateurs de hamburger reconnaissent les avantages d’une alimentation riche en plantes. Une évolution mondiale vers une consommation végétale contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à diminuer la consommation d’eau et pourrait libérer les trois quarts des terres agricoles mondiales pour d’autres usages, selon une étude réalisée par des chercheurs de Chatham House soutenue par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

La production de viande a été au cours des dernières décennies une activité très lucrative : partout dans le monde, à mesure que la richesse a augmenté, la consommation d’aliments d’origine animale a également augmenté.

Il est estimé que d’ici 2050, la demande d’aliments d’origine animale pourrait augmenter jusqu’à 70%, comme indiqué dans le rapport « Créer un avenir alimentaire durable. Un menu de solutions pour nourrir près de 10 milliards de personnes d’ici 2050 & rdquor;, publié en 2018 par l’ONG World Resources Institute.

« L’ironie est que cette consommation vorace n’a pas forcément amélioré la qualité de vie humaine& rdquor ;, note le PNUE.

« En plus du fait que beaucoup d’entre nous mangent plus d’aliments d’origine animale que ce qui est considéré comme sain, la production animale est l’un des secteurs qui contribue le plus au changement climatique et cela peut entraîner la perte d’habitats, la réduction de la biodiversité et la transmission de maladies zoonotiques telles que le covid-19 & rdquor;, ajoute-t-il.

En termes de santé humaine, selon les experts en nutrition, les régimes riches en légumes aideraient à réduire l’incidence des maladies chroniquescomme les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et le cancer. Et de réduire les coûts élevés des traitements et les heures de travail perdues.

Substituts de viande à base de légumes

Substituts de viande à base de légumes« De nombreux joueurs sont déjà prêts à relever le défi, forgeant de nouvelles façons de savourer leurs aliments préférés et surfant sur la vague du changement », déclare le PNUE. À cet égard, il cite des entreprises telles que Impossible Foods et Beyond Meat, élues Champions de la Terre du PNUE en 2018, pour l’impact transformateur sur l’environnement de leurs actions. Ces deux entreprises développent des substituts de viande à base de plantes.

Le PNUE souligne que les résultats du changement vers des habitudes alimentaires plus saines sont déjà visibles : Aux États-Unis, la valeur marchande des aliments riches en plantes a augmenté de 29 % entre 2017 et 2019. Et la demande mondiale augmente également.

« Mon opinion est que la viande continuera de faire partie de notre avenir. La vraie question est : la viande va-t-elle être d’origine végétale ou animale ? », demande Ethan Brown, PDG de Beyond Meat.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a rappelé que, dans le but de promouvoir une transformation mondiale, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a convoqué le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires pour septembre prochain.

L’organisme agréé des Nations Unies pour l’environnement soutient la transition vers des systèmes alimentaires qui génèrent « des impacts positifs nets sur la nutrition, l’environnement et les moyens de subsistance ».

En tant que partenaire du programme Sustainable Food Systems du réseau One Planet, Le PNUE dirige l’élaboration d’un guide pour l’élaboration de politiques collaboratives et une meilleure gouvernance. Et en tant que membre de la Transformative Partnership Platform on Agroecology, elle informe les donateurs et les décideurs politiques et promeut l’innovation.

Réduisez de moitié le gaspillage alimentaire

Réduisez de moitié le gaspillage alimentaireLe PNUE, gardien de l’Objectif de développement durable 12.3 sur le gaspillage alimentaire, s’efforce également d’engager les États membres à réduire de moitié le gaspillage alimentaire par habitant au niveau de la vente au détail.

Et il développe actuellement le « Food Waste Index », une base de données mondiale qui permet aux pays de suivre leurs progrès vers la réalisation de l’ODD 12.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a rappelé que, dans le but de promouvoir une transformation globale, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a convoqué le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires pour septembre prochain.

Il y a quelques jours à peine, le WWF et Tesco ont présenté un rapport qui révèle qu’il soulève 2 500 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année sur la planète, ce qui équivaut à environ 40 % de tous les aliments produits.

Selon cette étude, l’humanité gaspille 1,2 milliard de tonnes de nourriture de plus que prévu, puisque pour la première fois les déchets des exploitations ont été quantifiés.

Guide One Planet pour la transformation des systèmes alimentaires : https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/un-e_collaborative_framework_for_food_systems_transformation_final.pdf

