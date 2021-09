Manger sur l’eau : comment les repas flottants ont séduit les voyageurs

Le bonus est l’absence de code vestimentaire, voire de tenue vestimentaire totale. (.)

Faites un plongeon dans la piscine à débordement scintillante dès le matin, et savourez ensuite un plateau flottant de friandises servi sur place pendant que vous profitez de l’eau. Les repas « flottants » ont fait fureur récemment sur les réseaux sociaux, principalement via des publications d’influenceurs appréciant les efforts concertés des Maldives pour attirer les touristes dans la nation insulaire.

Alors que tout a commencé avec des petits-déjeuners flottants sur les menus des complexes de luxe il y a six ou sept ans, cela a repris pendant la pandémie car les gens préfèrent rester à l’écart des foules et opter pour des plateaux personnalisés dans leurs cocons sûrs, en l’occurrence une piscine privée donnant sur la mer, montagnes ou vallée.

Le bonus est l’absence de code vestimentaire, voire de tenue vestimentaire totale. Et les décors époustouflants et les délicieuses expériences culinaires offrent de superbes vues, sans parler des clics et des likes sur les réseaux sociaux. Des célébrités comme Sara Ali Khan, Parineeti Chopra et Taapsee Pannu ont également publié des images de vacances de petits déjeuners flottants pendant la pandémie, affichant leurs vacances ensoleillées.

Les complexes privés et de luxe dans des destinations comme Bali, les Maldives, le Sri Lanka et la Thaïlande ont été partout sur les réseaux sociaux en tant que destinations touristiques préférées. Alors que de plus en plus de personnes se font vacciner et que les restrictions de voyage sont levées progressivement, la demande refoulée de voyages apparaît avec des destinations plus proches du domicile, des séjours et des voyages en voiture, mais en même temps, l’intention de voyage reprend progressivement pour les voyages internationaux . Une liste des destinations nationales et internationales les plus recherchées sur Booking.com par les voyageurs indiens au mois d’août a indiqué une intention de voyager. Les États-Unis, la Russie et les Maldives font partie des trois destinations internationales les plus recherchées en août. Plus près de nous, des destinations comme Lonavala et Leh sont parmi les destinations nationales les plus recherchées.

Le petit-déjeuner est souvent servi sous forme de buffet et est une affaire pas si privée, mais l’idée de repas flottants ou de petit-déjeuner dans ce cas devient populaire. Selon une étude Booking.com de 2021, 66% des voyageurs indiens pensent que le petit-déjeuner livré dans leur chambre est une caractéristique très importante d’un hébergement pour un séjour agréable, tandis que les données de recherche montrent que “petit-déjeuner inclus” était le filtre le plus utilisé dans les recherches jusqu’à présent. cette année.

Ritu Mehrotra, directeur régional, Asie du Sud, Booking.com, déclare : « Le petit-déjeuner flottant devient une tendance de voyage populaire en 2021, car les voyageurs sont impatients de se faire dorloter en se prélassant dans et autour de leurs piscines privées tandis que les plateaux de petit-déjeuner avec des spécialités flottent paisiblement sur l’eau. De nombreux voyageurs veulent s’adonner à des expériences de détente et sont prêts à faire un effort supplémentaire pour une expérience relaxante.

De nombreuses stations balnéaires trouvent l’option flottante très populaire car elle offre intimité, confort et bien-être. « L’expérience du petit-déjeuner est unique et vous permet de vous immerger dans les eaux dans le confort de votre propre villa ou suite. L’idée est de se détendre, de prendre son temps et de profiter de cette indulgence flottante unique. C’est créatif et délicieux, et les clients l’adorent », a déclaré Roshan George, directeur général de Cape Weligama, un complexe de luxe au Sri Lanka, où un petit-déjeuner flottant est un choix populaire parmi les clients.

Kandima Maldives, un complexe insulaire privé aux Maldives, a ajouté cette année un déjeuner flottant maldivien comme nouvelle expérience pour donner une dimension expérientielle aux dîners privés. C’est un festin somptueux avec une touche culturelle à la piscine privée de la villa avec une vue magnifique sur l’océan Indien.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.