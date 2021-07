Manger tard fait-il grossir ? C’est ce que dit la science | Vie

Vous avez sûrement lu ou entendu à plus d’une occasion qu’il n’est pas commode de dîner tard parce que cela fait grossir. Mais cette affirmation est-elle vraie ou est-ce un mythe ? Voyons ce que dit la science.

Quel est le meilleur moment pour dîner est l’une des questions que se posent le plus les personnes qui suivent un régime pour perdre du poids. Comme c’est le dernier repas de la journée, il y a ceux qui pensent que l’heure à laquelle on le mange a un rôle plus important dans la perte de poids que le reste des apports de la journée.

Il existe des recommandations très courantes que vous avez sûrement entendues à plusieurs reprises, par exemple qu’il vaut mieux ne rien manger après 20h00, et que si vous mangez tard pour le dîner, vous prendrez du poids. Mais y a-t-il une vérité dans tout cela ou est-ce juste un mythe ?

Comme l’explique la diététicienne Makayla Meixner sur Healthline, physiologiquement, les calories ne comptent pas plus la nuit. “Vous ne prendrez pas de poids simplement en mangeant plus tard si vous mangez selon vos besoins caloriques quotidiens”, dit-il. Pourtant, manger plus tard car le seul facteur n’affectera pas votre poids.

Le problème est que Il existe un certain nombre de circonstances liées au fait de manger plus tard qui sont liées à la prise de poids. Des études scientifiques suggèrent que les personnes qui mangent plus tard ou qui ont des heures de repas différentes (par exemple, les travailleurs de nuit) consomment globalement plus de calories que celles qui mangent plus tôt.

En outre, les preuves scientifiques soutiennent également que les personnes qui mangent plus tard ont non seulement tendance à manger plus, mais aussi à choisir des aliments plus riches en calories et moins sains.

Si vous ne voulez pas prendre de poids, plutôt que de garder un contrôle strict de l’heure à laquelle vous dînez, la meilleure chose à faire est de ajustez vos repas à votre rythme circadien.

Idéalement, la dernière prise devrait avoir lieu suffisamment de temps pour que vous puissiez digérer avant d’aller au lit, c’est-à-dire au moins deux à trois heures avant d’aller au lit. De cette façon, vous vous reposerez mieux et la digestion n’affectera pas votre sommeil.

De plus, il est important de noter que la science suggère que manger beaucoup de petit-déjeuner et un peu de dîner vous aide à perdre du poids, bien que Cela ne veut pas dire que vous devriez sauter le dîner. En fait, ne rien manger la nuit peut se retourner contre vous et vous faire grossir.