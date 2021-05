Mangeriez-vous une orange qui a des taches noires sur sa peau?

07/05/2021 à 20:39 CEST

Il y a un fléau mondial qui menace les producteurs d’oranges espagnols. Il s’agit de le “ point noir ”, une maladie causée par un champignon (Phyllosticta citricarpa) qui infecte actuellement les orangers sur tous les continents à l’exception de l’Europe.

Mais le champignon n’est pas aussi malin que vous pourriez l’imaginer. Cela ne met pas fin à la vie des orangers. Il ne diminue pas non plus la production ni ne rend le fruit non comestible.. La seule chose que cela cause est, comme son nom l’indique, des taches noires sur la peau de l’orange qui la rendent «moche».

Les oranges «endommagées» ne peuvent pas être vendues pour une consommation fraîche les consommateurs ne les accepteraient pas, les producteurs d’oranges devraient donc adapter leur production à l’industrie du jus, à un coût élevé.

Car le goût du public pour tel ou tel aliment a des conséquences tout au long de la chaîne.

Mais rejetterions-nous vraiment ces oranges «tachetées» si elles étaient mises sur la table? La triste réalité est que c’est le cas.

Et voudriez-vous manger des œufs blancs?

C’est un tonique courant dans le monde alimentaire. Il existe de nombreux produits que, en raison de leur perception ou de leur culture, le public rejette. Par exemple, vous n’avez pas vu d’œufs blancs dans les supermarchés depuis des années.

Parce que? La raison en est que en Espagne, l’œuf blanc est considéré comme plus «artificiel». En revanche, l’œuf à coquille brune a une apparence plus «libre».

Mais malgré sa renommée, il est plus que prouvé que la seule différence est la couleur de la coque: la qualité nutritionnelle de l’aliment est exactement la même.

Mais la réalité est que ce n’est que pour cette raison que nous constatons que les fermes d’œufs bruns vendent leur production pour la consommation directe, tandis que les œufs blancs sont vendus pour d’autres industries telles que la boulangerie.

Nourriture poubelle

Ce ne sont pas les seuls cas. Il y en a des pires.

Il existe de nombreux aliments qui n’ont pas d’alternatives compétitives à la consommation directe. Il peut également arriver qu’un aliment ait subi des dommages dans la chaîne de transport. Et dans beaucoup de ces cas la nourriture se retrouve directement à la poubelle.

Et ce n’est pas seulement un problème nutritionnel. C’est aussi un problème écologique.

Nous vivons dans un monde où la production alimentaire génère jusqu’à un quart de toutes les émissions mondiales. C’est également le principal facteur d’érosion des sols. Et c’est pourquoi, pour prendre soin de la planète, il n’est pas conseillé de jeter des aliments si difficiles à produire.

Solutions possibles

Quelle serait la solution à ce gaspillage? Ce n’est pas un sujet facile à aborder.

Il y a ceux qui proposent réduire le prix de ces aliments moins voyants ou avariés.

Selon certaines études, ce serait le moyen d’inciter davantage de consommateurs à décider d’acheter ces aliments. Et, en plus, beaucoup d’entre eux ont une valeur nutritionnelle élevée et ne sont pas disponibles pour toutes les poches, ce serait donc une bonne formule pour promouvoir la santé des personnes les plus défavorisées.

C’est l’une des conclusions d’une enquête espagnole concernant l’achat de pommes de terre, qui selon l’article publié dans la revue Sustainability, c’est “le produit le plus gaspillé de la chaîne alimentaire”.

Les choses pro ne sont jamais aussi simples. Et pour de nombreux analystes, ce mouvement pourrait entraîner une baisse générale des prix, ce qui est inacceptable pour un secteur déjà en train de se noyer.

Le domaine a souffert pendant de nombreuses années. Il convient de rappeler que lors de la récolte d’agrumes de la saison 2018-2019 en Espagne, une grande partie du fruit est restée sur l’arbre. Et la raison était aussi simple que les prix de vente n’étaient pas suffisants pour payer les collecteurs. Et ce n’est pas une façon de parler, mais une réalité.

Une autre solution qui a été proposée est d’essayer de changer l’opinion des citoyens sur ces aliments, et qu’ils les consomment calmement.

Mais s’il est déjà difficile de convaincre tout le monde que les vaccins valent mieux que la maladie, imaginez changer leurs habitudes de consommation et leur faire manger des choses laides.

Et si nous mangeons plus de nos propres?

Face à cette difficulté, peut-être le mieux que l’on puisse faire est d’acheter ses propres produits.

Pour en revenir au cas des oranges, l’origine de la baisse des prix est la même qui instille la peur du point noir: l’importation de fruits de pays étrangers.

L’importation croissante d’oranges d’autres continents, principalement d’Afrique australe, augmente le risque d’apparition et de propagation de cette maladie dans notre pays. Là, la maladie est répandue et bon nombre des envois qui arrivent sur notre continent sont infectés.

L’achat dans ces pays est lié à la saisonnalité.

Grâce à la mondialisation on peut manger des oranges fraîches en août. Mais en même temps, ce sont des oranges avec un prix plus compétitif. Ils sont produits avec une main-d’œuvre moins chère et sans suivre les normes de l’Union européenne pour les pesticides et les herbicides.

La conséquence directe est que les producteurs d’oranges en Europe n’ont d’autre choix que de baisser leurs prix.

En fin de compte, la tache noire n’est pas une maladie «grave». Mais avec le modèle actuel, cela causerait de gros dommages économiques dans l’industrie de l’orange, de sorte que l’arrivée du champignon dans notre pays doit être évitée à tout prix.

La surveillance doit être très stricte pour empêcher les oranges infectées d’entrer, de la même manière que cela devrait être fait avec tout autre produit qui pourrait mettre en danger la production primaire d’un pays.

Mais dans un monde où règne encore la faim, où de nombreuses personnes ont des problèmes de santé dus à la malnutrition ou à des carences nutritionnelles importantes, avec manque de vitamines et de nutriments nécessaires& mldr; il est essentiel d’éviter de jeter de la nourriture.

Les oranges ne sont qu’un exemple de cette irrationalité. Il vaut la peine de se demander si les problèmes actuels sont tels ou si, en faisant les choses différemment, beaucoup moins de nourriture serait gaspillée et nous aurions mieux nourri les gens, avec l’amélioration conséquente de la santé et les nombreux avantages que cela nous apporterait.