Mangez à nouveau des cerveaux

L’adorable ( et un peu pourri) Stubb s le zombie revient dans … Stubs le zombie, un port remasterisé du jeu classique culte sortant plus tard cette semaine sur Xbox One, PS4, Switch et PC.

J’étais un grand fan du jeu original à l’époque. Ce nouveau remaster semble cool, mais ce que je veux vraiment, c’est une grande et nouvelle suite. j’ai toujours pensé Stubbs avait une excellente configuration. Zombie visite une ville rétro-futuriste et provoque le chaos. Et vous jouez en tant que zombie, créant votre propre armée de zombies. Prenez ce concept et développez-le. Je jouerais ça. J’en ai assez de tuer des zombies. Je veux être le zombie.

Au-delà Stubbs le zombie, d’autres trucs sortent aussi cette semaine. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 15 mars

Monde magique de dessin animé | PC

Le service d’assistance | PC

Un coup | PC

Mardi 16 mars

Mundaun | PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, commutateur, PC

Stubbs le zombie dans Rebel Without A Pulse | PS4, Xbox One, commutateur, PC

Samurai Shodown | Xbox Series X

RBI Baseball 21 | PS4, Xbox One, commutateur, PC

Les sauveurs des ailes de saphir et l’étranger de Sword City revisités | Commutateur, PC

Royaumes d’Amalur: Reckoning | Changer

Écosystème | PC

Star Dynasties | PC

Mercredi 17 mars

Beach Buggy Racing 2: Aventure sur l’île | PS4, Xbox One, commutateur

Adios | Xbox One, PC

Dans les rayons de la lumière | PS5, PS4, Xbox One, commutateur

Signes du Sojourner | PS4

Dungeon Defenders: Éveillé | Xbox One

Under: Profondeurs de la peur | Changer

REDÉMARRAGE EZ2ON: R | PC

Jeudi 18 mars

Avengers de Marvel | PS5, Xbox Series X

Space Otter Charlie | PS4, Xbox One, commutateur, PC, Mac

Dogworld | PC

Chess Knights: Terres vikings | Xbox One

QV | PC

Darq: édition complète | Changer

Signes du Sojourner | Changer

Endzone: un monde à part | PC

Explosionade DX | Xbox One

Synergia | Changer

Magic Twins | Changer

Fantasy Tavern Sextet – Vol. 3 jours postlude | Changer

Patineurs d’armes à feu | Changer

Débloquer la brique | Changer

Uchu Shinshuchu | Changer

Raiders of the Lost Island | Changer

Osyaberi! Puzzle Chigatan – Trouvez les différences avec tout le monde | Changer

Neurodeck: Deckbuilder psychologique | PC, Mac

Appel d’urgence 112 | Le simulateur de lutte contre l’incendie | PC

M. Prepper | PC

Vendredi 19 mars

Je ne peux pas conduire ça | PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Switch, PC, Mac

Plants vs Zombies: Bataille pour Neighbourville | Changer

Angry Jeux Vidéo Nerd I & II Deluxe | Xbox One

Film racine | Changer

Sumatra: le sort de Yandi | Changer

Conducteur d’équipage de cargaison | Changer

Samedi 20 mars

Boxe olympique | Changer

Crash Race | PC

Wild Times | PC

Dimanche 21 mars