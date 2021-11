Mangez de la pizza, obtenez PUBG: New State DLC

Tous ceux qui commandent des pizzas via l’application Slice aux États-Unis recevront une « Médaille de poulet » à utiliser dans le jeu de bataille royale PUBG: New State, qui vient de sortir cette semaine.

La promotion commence le 15 novembre. La médaille de poulet peut être utilisée pour débloquer une variété d’objets dans le jeu mobile, y compris des coffres à butin. Ceux-ci nécessitent normalement trois médailles pour être déverrouillées, mais la médaille de poulet vous permet de déverrouiller un coffre immédiatement. À l’intérieur des coffres se trouvent une variété de choses, y compris la monnaie du jeu et les skins.

Mmmmh pizza

Cela fait partie de la nouvelle division Slice Gaming de Slice, qui s’était précédemment associée à Ubisoft pour offrir Far Cry 6 DLC aux amateurs de pizza. La nouvelle campagne avec PUBG se déroule jusqu’au 15 décembre.

Slice Gaming est une nouvelle marque qui travaille avec des pizzerias locales pour offrir des avantages sur le thème des jeux vidéo, comme des codes et des récompenses, comme c’est le cas avec Far Cry et PUBG.

New State a été lancé le 11 novembre. Situé en 2051, PUBG New State est décrit comme un « jeu de bataille royale complet et sans compromis » et l’un des « jeux mobiles les plus réalistes et techniquement avancés à ce jour ».

Dans d’autres nouvelles, PUBG a récemment été mis à jour avec un nouveau type de créature, les poulets, qui crieront pour révéler votre position si vous ne faites pas attention.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.