Mangez des Doritos, obtenez le double XP pour Call Of Duty Warzone et Vanguard

Manger des Doritos pourrait être votre ticket pour obtenir le double d’XP dans Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard. Des sacs de Doritos spécialement marqués apparaissent maintenant chez les détaillants aux États-Unis, semble-t-il, offrant un “double XP” pour Warzone et Vanguard. L’emballage indique que les acheteurs obtiennent le double XP et le double XP d’armes dans les deux jeux, qui partagent la progression.

Vraisemblablement, le double XP ne s’applique que pour une période de temps définie, mais nous ne connaissons pas les détails à ce stade. Vous pouvez voir à quoi ressemblent les sacs spéciaux Doritos dans l’image ci-dessous, comme partagé par l’utilisateur de Twitter @ Aeroenex6793 (via CharlieIntel), qui a apparemment pris la photo dans un Walmart sur la côte est des États-Unis.

Qu’une telle promotion existe n’est pas une grande surprise, car Call of Duty s’est associé pendant des années à des marques d’aliments et de collations pour offrir un double XP de cette manière. Ce n’est pas seulement Call of Duty non plus, car Microsoft a un accord Halo Infinite avec Kellogg pour donner le double d’XP lorsque vous achetez des Pringles et des Pop-Tarts.

Nous attendons toujours une annonce officielle de cette promotion d’Activision et Doritos, alors revenez régulièrement avec GameSpot pour en savoir plus. Cependant, vous n’avez pas besoin d’attendre pour gagner le double d’XP, car Black Ops Cold War et Warzone proposent actuellement une double XP d’armes.

Vanguard, développé par Sledgehammer Games, sera lancé en novembre. Un test bêta a eu lieu plus tôt en septembre, et le studio apporte une série de changements en fonction des commentaires, notamment “nerfing the sun” et “supprimer les dognados”.

Quant à Warzone, le jeu Battle Royale ajoute une toute nouvelle carte, Warzone Pacific, plus tard cette année. Il s’agit de la plus grande actualisation du jeu à ce jour, remplaçant complètement la carte existante, Verdansk, et ajoutant un nouveau système anti-triche.

