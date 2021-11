Mangez-vous du yaourt tous les jours ? Les experts concluent que vous pourriez être en danger

24/11/2021

Le yaourt est un produit à l’ordre du jour dans la plupart des foyers. Il a de nombreuses variantes et moments dans lesquels il peut être consommé et, en plus, il est sain : fruit, avec des céréales, avec des morceaux, aromatisé, écrémé, liquide, sucré… il y a beaucoup de possibilités.

Ça oui, il y a un risque si nous abusons de ce produit. Surtout à cause du taux de sucre dans le sang qui peut augmenter si on abuse trop de cet aliment. La plupart des fabricants ajoutent trop de sucre aux yaourts, les plus aromatisés étant les plus touchés.

En outre, le corps peut réagir plus si nous encourons un excès de produits laitiers dans le corps. Si vous consommez trop de yaourt, vous pouvez avoir des nausées ou même vomir. Nous ne pouvons pas non plus oublier certains problèmes digestifs tels que ballonnements, crampes ou diarrhée.

Cela ne veut pas dire qu’une consommation modérée de yaourt sert à réguler et à favoriser notamment le transit intestinal. Il contient également une grande quantité de nutriments par rapport aux calories que cette laiterie peut apporter.