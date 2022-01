Dans cette vidéo, Persia explique pourquoi les joueurs sont divisés sur l’arme de Halo Infinite, le Mangler, qui pourrait être nerfée. Ainsi que 343 à la recherche de moyens de lutter contre les tricheurs dans une prochaine mise à jour de février.

Persia parle également de la fuite anticipée d’Horizon Forbidden West et de la réponse de Sony dans le but de conserver les images et les vidéos de la fuite hors ligne.