Mangler de Halo Infinite pourrait être nerveux et les joueurs sont divisés

L’une des nouvelles armes de Halo Infinite, le Mangler, pourrait subir un nerf à l’avenir. Bien qu’aucun changement officiel n’ait été annoncé, 343 Industries a récemment déclaré qu’elle était au courant des commentaires concernant l’arme et que des discussions étaient en cours en interne.

La nouvelle vient de Halo esports et du leader de l’audience Tahir « Tashi » Hasandjekic, qui a récemment répondu sur Twitter à la suggestion de Halo pro Snip3down selon laquelle l’arme doit avoir un cycle de réapparition plus long. D’autres pros ont commencé à intervenir, demandant une meilleure communication entre les joueurs et 343 en ce qui concerne les changements d’équilibre et les commentaires. Tashi a déclaré que 343 a » certainement vu tous les commentaires et en a parlé en interne (en particulier pour les gros comme le Mangler) » et a déclaré à ceux dans le fil que des sondages de commentaires officiels étaient en cours » afin que nous puissions le capturer le tout de manière claire et concise. »

La discussion sur le Mangler n’est pas vraiment nouvelle, mais s’est récemment accélérée. Le compte Twitter officiel de l’équipe d’esports Cloud9 est allé jusqu’à demander au compte officiel Halo « combien aime supprimer le Mangler » au début de la semaine dernière. Le Mangler est, il faut bien le dire, indéniablement puissant. Deux coups de revolver Brute abattront les boucliers d’un adversaire. Un autre tir de suivi dans la tête les achèvera. Parce qu’il s’agit d’une arme Brute, elle inflige également des dégâts de mêlée accrus, ce qui signifie que les joueurs peuvent tirer un coup avant de s’en servir pour tuer facilement. Bien que l’arme ait une vitesse de tir lente, ne soit pas excellente à moyenne et longue portée et nécessite une certaine précision pour achever un ennemi avec un tir à la tête, elle peut toujours être une centrale électrique entre des mains habiles. Il y a aussi la question de la prévalence de l’arme. Grâce à la minuterie de réapparition rapide de l’arme et à sa grande réserve de munitions, il existe potentiellement un grand nombre de Manglers utilisés pendant une longue période dans un match donné.

Il n’est actuellement pas clair si 343 affecterait les dégâts de l’arme, le pool de munitions, les temps de réapparition ou tout (ou aucun) de ce qui précède. Mais même 343 déclarant simplement que des discussions sur l’arme se déroulent en interne inquiètent davantage les fans occasionnels de Halo.

Sur le subreddit du jeu, de nombreux joueurs supplient 343 de garder le pistolet tel quel et de ne pas répondre aux joueurs professionnels lorsqu’il s’agit d’équilibrer Halo Infinite. Les joueurs soulignent le fait que 343 ont nerfé le fusil commando et le ravageur à la suite des aperçus techniques de Halo Infinite, ce qui fait que les deux armes ne valent largement pas la peine d’être récupérées actuellement. C’est quelque chose que les fans ne veulent pas arriver au Mangler aussi. D’autres soulignent que si d’autres armes moins utilisées recevaient des buffs, alors peut-être que le Mangler ne serait pas une arme de choix pour les joueurs plus compétitifs.

Halo Infinite n’a pas encore reçu de correctif d’équilibrage en ce qui concerne les armes et l’équipement depuis son lancement officiel, bien que de nombreux changements aient déjà été apportés au système de défi du jeu et à la progression de l’événement. Le jeu a récemment vu le retour de son événement Fracture: Tenrai sur le thème des samouraïs, qui reviendra plus tard dans la première saison multijoueur de Halo Infinite.

Initialement prévue pour durer trois mois, la première saison de Halo Infinite durera jusqu’en mai. Le retard a été pris, selon Halo Infinite, chef de la création, Joseph Staten, afin de laisser au studio plus de temps pour « rencontrer un bar de haute qualité et ainsi nous pouvons terminer le développement de la saison 2 d’une manière saine et durable pour notre équipe. » La campagne coopérative devrait arriver parallèlement à la saison 2 (bien que certains joueurs se soient déjà frayé un chemin dans le mode), avec la carte personnalisée et l’éditeur de jeu du jeu, Forge, qui devrait arriver avec la saison 3.

