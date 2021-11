Mango emménage dans un nouveau magasin phare d’Oxford Street

Le nouveau magasin phare de Mango sur Oxford Street // Mango a déménagé dans un nouveau magasin phare d’Oxford Street // Le nouveau magasin est la première succursale britannique à présenter le nouveau concept d’inspiration méditerranéenne

La marque de mode espagnole Mango a officiellement ouvert un nouveau magasin phare basé à Londres sur Oxford Street.

Le nouvel emplacement d’Oxford Street remplace l’ancien magasin avec un espace de vente de 1 400 m2 et s’étend sur trois étages, proposant de la mode pour femmes, hommes et enfants.

Le nouveau magasin est la première succursale britannique à présenter le nouveau concept de magasin d’inspiration méditerranéenne de Mango, avec des détails inspirés du style et de la culture méditerranéens pour refléter les origines de la marque.

LIRE LA SUITE: Mango lance une nouvelle marque durable, Alter Made

Déjà implanté dans les autres flagship stores internationaux de la marque, le nouveau concept vise à « rapprocher l’expérience et la culture méditerranéenne de ses clients ».

En plus d’améliorer la distribution des collections et l’agencement du magasin, il a été conçu pour créer un « espace fonctionnel, détendu et accueillant qui favorise et simplifie l’interaction entre le client et le personnel du magasin ».

Ce dernier ajout de 43 magasins Mango situés dans tout le Royaume-Uni, le détaillant déclarant qu’il prévoyait d’ouvrir cinq autres magasins à travers le pays dans un proche avenir.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette