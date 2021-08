Mango Market DEX a levé 70 millions de dollars si vous achetez SOL ?

in

Solana SOL / USD a connu plusieurs développements récemment, qui ont tous eu un impact sur son prix.

Le 10 août, Solana a fait de grands progrès avec le Solana Bridge Wormhole, qui a commencé à prendre en charge les transferts de messages inter-blockchain.

Il s’agit d’un pont décentralisé qui a donné à de nombreux projets la possibilité de déplacer de manière transparente les actifs tokenisés à travers les blockchains.

Le financement de Mango Markets comme catalyseur de croissance

Cela étant dit, le 11 août, Mango Markets, l’échange décentralisé sur la blockchain Solana a levé 70 millions de dollars lors d’une vente de jetons MNGO.

Mango Markets possède son propre jeton de crypto-monnaie, MNGO.

Les dernières minutes de la vente de jetons n’ont laissé que 70 462 383 $ enfermés dans des jetons.

Mango est une DE qui offre un centre de négociation pour les marchés au comptant, les contrats à terme perpétuels et les prêts tirant sa liquidité de son propre pool avec Serum.

Le sérum est l’alternative de Solana à Uniswap, qui a été approuvé par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Veuillez noter que cette vente était fermée aux personnes américaines.

Cela dit, cet échange décentralisé fonctionnant sur la blockchain Solana finira certainement par voir une augmentation de son activité, ce qui a le potentiel de faire grimper le prix de SOL.

Dois-je acheter Solana (SOL) ?

Le 12 août, le prix du jeton Solana (SOL) était de 41,38 $.

Au cours des dernières 24 heures, son volume de transactions a augmenté de 6,20% et sa capitalisation boursière a augmenté de 2%. La valeur la plus élevée de tous les temps pour le jeton était le 18 mai, où il était évalué à 58,03 $.

Cela dit, lorsque nous examinons ses performances en juillet, il variait de 37,56 $ le 7 juillet à 22,21 $ le 20 juillet, ce qui signifie qu’il a connu une différence de valeur de 40% pour l’ensemble du mois.

Maintenant, étant donné que Mango Market fonctionne sur la Blockchain Solana et utilise une partie d’un pool de liquidités appelé Serum, qui fait également partie de Solana, nous pouvons nous attendre à ce que cette augmentation de l’activité de la blockchain entraîne une demande encore plus élevée pour le jeton. et, en tour, augmentez le coût du jeton SOL.

Cela étant, lorsque nous comparons le point le plus élevé que le jeton a vu à 58,03 $ avec la valeur qu’il avait le 12 août à 41,38 $, nous pouvons voir qu’il n’est que de 28% inférieur en valeur, ce qui signifie qu’il est proche d’atteindre ce prix. rang une fois de plus.

Il est également 12% plus précieux que son pic de juillet, ce qui est une excellente nouvelle pour l’avenir du jeton.

De véritables développements sont actuellement en cours sur la blockchain Solana et à ce titre on peut s’attendre à ce que son prix franchisse la barre des 50$ début septembre à ce rythme et grimpe à 51$.

