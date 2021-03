Mango Ropes à Vaani Kapoor en tant que premier ambassadeur de la marque pour l’Inde

La nouvelle campagne vidéo incarne la femme d’aujourd’hui, confiante et heureuse d’elle-même

La marque de mode Mango, avec son partenaire franchisé, Myntra, a annoncé son association avec l’acteur Vaani Kapoor, en tant que premier ambassadeur de la marque dans le pays. La première campagne de l’actrice avec la marque pour sa collection printemps-été permettra à la marque de renforcer encore sa position de leader sur le marché de la mode massif et en évolution rapide en Inde.

Dans le cadre de cette association, Myntra et Mango lancent leur première campagne sur les médias numériques et sociaux, avec l’actrice, mettant en avant la nouvelle collection de saison, centrée sur le thème «Heureux et je le sais». La campagne vidéo incarne la femme d’aujourd’hui, confiante et heureuse d’elle-même.

La campagne captive les téléspectateurs avec une délicieuse séquence de vie, où le protagoniste, Vaani, est seul et à son meilleur, essayant des robes d’été fraîches, se détendant, posant, jouant et se dorlotant avec un café et un gâteau. Elle respire le style avec élégance, capturant ce que la marque et la nouvelle collection incarnent de manière exquise. «La mode est pour moi une façon de vous exprimer et d’explorer votre individualité. Je suis heureux de faire partie des efforts de la marque pour toucher les clients de toutes les poches du pays », a déclaré Kapoor.

«En tant que partenaire franchisé de Mango India, nous sommes ravis d’annoncer l’association de la marque avec Vaani. Son personnage est le reflet des attributs de la marque Mango, ce qui en fait le choix idéal pour entrer en contact avec des consommateurs avant-gardistes, à travers le pays. Nous visons à renforcer notre position dans l’espace de la mode en évolution et à attirer de nouveaux consommateurs, et nous sommes convaincus que l’association de Mango avec Vaani va conduire cet objectif de manière très efficace. La nouvelle campagne printemps-été-21 est destinée à séduire le public, où Vaani donne vie à la nouvelle collection, avec une touche d’élégance et de sophistication », a déclaré Vishal Anand, directeur principal de Myntra.

