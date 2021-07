Mango Taps Pernille Teisbaek pour les styles d’automne – WWD

TANGO À LA MANGUE DE TEISBAEK : Mango présentera un nouveau look « intemporel et moderne » pour l’automne avec une collection capsule de 20 pièces conçue par la styliste et influenceuse danoise Pernille Teisbaek, une influenceuse incontournable du détaillant espagnol depuis six ans.

Teisbaek est apparu dans plusieurs campagnes Mango, dont “Be an Icon”, et est également le directeur créatif et fondateur de l’agence de marketing Social Zoo.

Pour Mango, elle conçoit 20 vêtements et accessoires différents “avec un style intemporel et des matériaux soigneusement choisis, qui constitueront une garde-robe moderne haut de gamme et durable pour cette saison et pour les prochaines”, selon un communiqué de Mango. La collection, qui sera lancée en octobre, propose une gamme de couleurs neutres, des coupes pour hommes avec des épaules exagérées et des tailles ajustées ; tops en dentelle de soie et secondes peaux avec de larges ouvertures dans le dos ; vestes de baseball; casquettes et strass.

Teisbaek compte 573 000 abonnés sur Instagram et ses comptes via Social Zoo incluent Net-a-porter, Gucci, Chanel et les influenceurs scandinaves Mads Emil, Trine Kjaer et Tine Andrea.

Mango a déjà collaboré avec d’autres marques, artistes et talents tels que Leandra Medine, Andre Saraiva et Chufy pour différentes interprétations du style méditerranéen du détaillant.