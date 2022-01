Manhattan DA Alvin Bragg défend les politiques progressistes

Le procureur du district de Manhattan nouvellement installé, Alvin Bragg, a défendu ses politiques controversées dans un discours de Harlem samedi, affirmant que cela avait été une « longue semaine » qui l’avait laissé surpris par le « refoulement » de son programme progressiste.

« Je suis nouveau en politique, mais je suis inébranlable. Nous allons maintenir le cap », a déclaré Bragg au siège du National Action Network du révérend Al Sharpton.

Les politiques du DA, rendues publiques mardi, comprenaient des instructions à ses procureurs pour qu’ils cessent de demander des peines de prison pour de nombreux crimes et pour rétrograder les accusations de crime dans des affaires telles que les vols à main armée et le trafic de drogue.

Bragg a déclaré à la foule de soutien à la Maison de justice de NAN que personne ne devrait être surpris par ses actions.

« Nous avons dit que nous allions marier équité et sécurité et nous avons élaboré un plan spécifique »,

il a dit. « Nous avons mis sur le site Web, nous l’avons imprimé et cette semaine après le 1er janvier, nous nous sommes mis au travail et nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions. »

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a promis de « maintenir le cap » avec ses politiques progressistes.GN Miller

Bragg a déclaré que certains criminels de carrière devaient être connectés à des services de santé mentale ou de toxicomanie.

La couverture du New York Post met en lumière le programme progressiste controversé de Manhattan DA Alvin Bragg.NY Post Illustration

« Cela va nous rendre plus sûrs. C’est intuitif. C’est du bon sens », a-t-il déclaré. « Je ne comprends pas le refoulement. »

Mais il a insisté sur le fait qu’il serait dur avec les armes à feu.

« Si vous entrez dans un magasin à Manhattan et utilisez une arme à feu pour cambrioler ce magasin, c’est un vol à main armée, c’est grave et nous poursuivrons pour vol à main armée à Manhattan », a-t-il déclaré.

Les nouvelles politiques ont conduit la commissaire de police Keechant Sewell à dire vendredi qu’elle était inquiète pour la sécurité de ses agents.

Bragg a déclaré samedi qu’il ne serait pas indulgent envers quiconque aurait fait du mal aux flics.

« Donc, à tous mes partenaires dans l’application des lois, soyons également clairs sur une autre chose », a-t-il déclaré. « Si vous êtes agressé, c’est une affaire grave et un crime et cela sera poursuivi en tant que tel dans le comté de New York, Manhattan. »

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré qu’il ne « comprenait pas le recul » contre sa clémence pour les récidivistes.GN Miller Le commissaire du NYPD, Keechant Sewell, est préoccupé par la sécurité des officiers et des civils à Manhattan.Lev Radin/Sipa USA

Bragg a déclaré par la suite qu’il aurait « des discussions et une collaboration » avec le commissaire de police.