Manhattan DA ferme l’enquête sur les maisons de soins infirmiers contre Andrew Cuomo

Le bureau du procureur du district de Manhattan a clos son enquête sur le scandale des maisons de soins infirmiers sous l’ancien gouverneur. Andrew Cuomo (D-NY) sans dépôt d’accusations, selon l’avocat de Cuomo.

« J’ai été contacté aujourd’hui par le chef de l’unité de soins aux personnes âgées du bureau du procureur du district de Manhattan qui m’a informé qu’ils avaient clos son enquête impliquant la chambre exécutive et les maisons de soins infirmiers », a déclaré Elkan Abramowitz dans une déclaration publiée sur Twitter par l’ancien porte-parole de Cuomo Rich Azzopardi. « On m’a dit qu’après une enquête approfondie – comme nous l’avons toujours dit – il n’y avait aucune preuve suggérant que des lois avaient été enfreintes. »

Déclaration d’Elkan Abramowitz, ancien avocat externe de la Chambre exécutive, sur la clôture de l’enquête de Manhattan DA sur les questions des maisons de retraite ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/a8eXN5Yvse – Rich Azzopardi (@RichAzzopardi) 3 janvier 2022

Néanmoins, la gestion par Cuomo des maisons de soins infirmiers pendant la pandémie fait toujours l’objet d’enquêtes fédérales – quelque chose mis en évidence dans un tweet du météorologue principal de Fox News Janice Doyen, qui a été franc contre Cuomo depuis qu’elle a perdu son père et sa belle-mère de Covid dans une maison de soins infirmiers de New York.

Des enquêtes sont toujours en cours sur les « affaires » de la maison de soins infirmiers par le FBI, le DOJ Eastern District et AG. Cela ressemble à une petite faveur d’un DA sortant de Manhattan que nous aborderons avec le nouveau DA. Bien essayé, Rich. https://t.co/dObnVRJa3y – Janice Dean (@JaniceDean) 3 janvier 2022

En tant que gouverneur, Cuomo a été critiqué pour certaines de ses politiques en matière de pandémie, telles que l’obligation pour les maisons de soins infirmiers de New York d’admettre des patients positifs pour Covid. De plus, selon plusieurs rapports, les assistants de Cuomo ont réécrit les chiffres derrière les décès dans les maisons de soins afin de cacher des chiffres plus élevés.

Cuomo a démissionné en août dernier à la suite d’un rapport indépendant du bureau du procureur général de New York selon lequel Cuomo aurait harcelé sexuellement d’anciens et actuels employés de l’État.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com