Manhattan mène New York dans une vague record de crimes haineux

C’est le bleu sur la Grosse Pomme.

Manhattan, avec 199 incidents de partialité, a conduit la ville à une augmentation record des crimes haineux cette année, selon les statistiques du NYPD. Parmi ceux-ci, 134 se sont produits dans le quartier sud de Manhattan à Midtown, selon les chiffres de Compstat jusqu’au 12 décembre.

Brooklyn était le suivant sur le tableau de bord qui donne à réfléchir, avec 119 crimes haineux, suivi du Queens (102), du Bronx (44) et de Staten Island (17).

Dans l’ensemble, la ville a connu 514 crimes haineux jusqu’à présent cette année, en hausse de 98 % par rapport aux 260 de 2020, et plus que toute autre année depuis 2013, lorsque le département a commencé un décompte des crimes haineux.

Selon les données détaillées du NYPD disponibles pour 481 des crimes, 55 étaient des agressions et 11 étaient des vols, selon les données.

Les crimes préjudiciables contre les Asiatiques ont le plus augmenté parmi tous les groupes, avec 131 cas signalés en 2021 contre 28 l’année précédente – une augmentation exaspérante de 368 %.

Mais les crimes contre les Juifs ont continué de mener le défilé de la haine, avec 191 incidents en 2021, en hausse de 49 % par rapport aux 128 en 2020.

« L’augmentation des incidents de préjugés antisémites dans notre ville est inacceptable et nos dirigeants élus doivent sérieusement investir dans des solutions réelles et à long terme », a déclaré Leo Ferguson, directeur des projets stratégiques pour les Juifs pour la justice raciale et économique.

« Je n’ai jamais vu ça aussi mal », a déclaré Wellington Chen, directeur exécutif du quartier d’amélioration des affaires de Chinatown et résident de Big Apple depuis 50 ans. « Nous n’avons jamais été aussi conscients d’être asiatiques. C’est la tristesse pour nous… C’est le contraire de ce que nous devrions être.

Wellington Chen a déclaré que les attitudes récentes envers les Asiatiques représentaient un nouveau creux. Angel Chevrestt

L’une des attaques les plus horribles de l’année dernière s’est produite en avril, lorsque l’ex-détenu Jarrod Powell a été filmé en train de frapper à plusieurs reprises un collectionneur de canettes de 61 ans, Yao Pan Ma, dans la tête à East Harlem, ont déclaré des flics.

L’agression a laissé Ma dans le coma. Powell, 49 ans, a été arrêté le 27 avril, quatre jours après l’attaque et inculpé de tentative de meurtre et de deux chefs d’agression en tant que crime haineux. Il a plaidé non coupable.

La pandémie, dont les origines ont été retracées à Wuhan, en Chine, a été un déclencheur apparent pour de nombreux attaquants déséquilibrés, ont déclaré des victimes et des témoins oculaires.

Yao Pan Ma a été laissé dans le coma après avoir été brutalement battu.

Plus tôt cette année, un homme dérangé « est venu tout droit de nulle part, a commencé à me crier dessus et m’a dit de retourner en Chine et d’arrêter d’amener le virus ici », a déclaré Brooklynite Trung Vuong, un vietnamien de 20 ans.

« Il m’a dit que je n’étais pas américain et m’a traité de toutes sortes de noms – salaud – m’injuriant », a déclaré Vuong, qui n’a pas signalé l’incident aux flics.

Les crimes haineux motivés par l’orientation sexuelle ont grimpé de 193%, passant de 29 en 2020 à 85 au cours de la même période cette année.

Trung Vuong a déclaré qu’il avait été victime d’une attaque verbale raciste plus tôt cette année.JC Rice

Les crimes anti-blancs sont passés de 10 à 20, tandis que les crimes de parti pris possibles contre les Hispaniques sont passés de zéro à huit l’année précédente. Il y a eu 12 incidents antimusulmans, contre quatre l’année dernière.

Il y a eu des baisses dans deux catégories : les crimes anti-noirs, qui ont chuté de 14%, à 30 contre 35, et les crimes motivés par la « religion », en baisse de 33% de 12 à 8, a rapporté le NYPD.

BIAIS GROSSE POMME

Les crimes haineux dans la ville ont augmenté de 98 % cette année (514) par rapport à l’année dernière (260).

MOTIVATION/2021/2020

JUIF /191/128 ASIATIQUE/131/28 ORIENTATION SEXUELLE/85/29 NOIR/30/35 BLANC/20/10 MUSULMAN/14/4 GENRE/20/13 RELIGION/ 8/12 HISPANIQUE/8/0 ETHNIQUE /7/ 0 HANDICAP/0/0

TOTAL/514/260

Source : NYPD

RÉPARTITION DES ARRONDISSEMENTS

Manhattan 199

Brooklyn 119

Reines 102

44

Staten est. 17

Source : NYPD