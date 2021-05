Manhunt est le nouveau vrai crime de Netflix sur les attentats à ongles à Londres ⋆ .

Netflix a annoncé qu’il y aurait un autre vrai crime à venir – cette fois à propos des attentats à ongles de Londres en 1999. Nail Bomber: Manhunt sera un film documentaire, et sortira plus tard ce mois-ci.

Au cours de trois week-ends successifs entre le 17 et le 30 avril 1999, des bombes à ongles artisanales ont explosé à Brixton dans le sud de Londres, à Brick Lane à Spitalfields dans l’East End et au pub Admiral Duncan à Soho dans le West End. Chaque bombe contenait jusqu’à 1 500 clous et ils ont été laissés dans les espaces publics.

Les bombes ont tué trois personnes, dont une femme enceinte, et ont blessé 140 personnes. Quatre des personnes blessées ont perdu des membres à la suite des attaques. Le 2 mai 1999, la police a inculpé David Copeland, 22 ans, de meurtre. Copeland était un néonazi et membre de groupes politiques d’extrême droite. Les attentats à la bombe visaient les communautés noires, bengali et LGBT de Londres, et Copeland aurait voulu déclencher une guerre raciale.

Le documentaire Netflix se concentrera sur l’histoire de ce qui s’est passé, ainsi que sur la chasse à l’homme qui a suivi pour Copeland et comment il a été traduit en justice. Copeland a été reconnu coupable de meurtre en 2000 et condamné à six peines d’emprisonnement à perpétuité. À l’époque, un juge avait déclaré qu’il ne serait probablement jamais en sécurité pour lui d’être libéré.

Le synopsis se lit comme suit: «L’histoire de la façon dont un homme a tenu Londres en rançon pendant 13 jours en 1999. L’extrême-droite a fait exploser trois bombes à Soho, Brixton et Brick Lane, dans l’espoir de déclencher une guerre raciale. Au lieu de cela, comme le révèle le documentaire, il a inspiré les gens ordinaires à se lever et à agir, aidant à l’attraper et finalement à le traduire en justice.

Le film interrogera des témoins et des survivants, des détectives, des informateurs et des membres des communautés locales, ainsi que des entretiens avec quelqu’un qui a passé 10 ans sous couverture avec l’extrême droite.

Regardez la bande-annonce de Nail Bomber: Manhunt sur Netflix ici:

Nail Bomber: Manhunt sera disponible sur Netflix à partir du 26 mai. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme La Sainte Église de Netflix sur Facebook.

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• Tout ce que le documentaire The Sons of Sam Netflix a manqué sur l’affaire

• Une série sauvage sur l’ascension et la chute du créateur de mode Halston sort cette semaine sur Netflix

• Où est David Berkowitz maintenant? Le tueur de The Sons of Sam sur Netflix