Manifest: 10 autres émissions à regarder lorsque vous avez terminé en streaming le drame NBC

Le 4400 (Netflix)

Dans ce drame de science-fiction, The 4400 raconte l’histoire du nombre de personnes titulaires, qui sont déposées par une boule de lumière à Washington, bien qu’elles aient toutes disparu dans le même faisceau de lumière, en 1946 ou après. Aucun d’eux n’a vieilli et ils n’ont aucune idée de comment ils sont arrivés là.

Pour les fans de Manifest, la prémisse de cela me rappelle beaucoup le spectacle, sauf qu’au lieu d’un groupe de passagers réapparaissant soudainement, c’est un groupe de personnes de différents moments réapparaissant soudainement, dont aucun n’a vieilli. Avec quatre saisons, il y a tellement de choses à découvrir et à explorer, et à découvrir qui sont exactement ces personnes et ce qu’elles sont devenues. Vraiment, si vous avez aimé Manifest, c’est à coup sûr un spectacle que vous apprécierez.

Diffusez Le 4400 sur Netflix.