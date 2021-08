Manifest Cast et Showrunner sont excités après l’échauffement des pourparlers sur le renouvellement de Netflix

Le studio de Manifest, Warner Bros. TV, serait à nouveau en conversation contractuelle avec les acteurs, les producteurs et les scénaristes en prévision d’un ramassage. Les espoirs ne sont plus investis dans NBCUniversal, où NBC et la plate-forme de streaming Peacock étaient en lice pour poursuivre la course de Manifest, et Netflix semble se rapprocher de «négociations complexes» avec WBTV pour un pick-up de la saison 4. Et alors que personne ne veut commencer à célébrer trop tôt, la star Melissa Roxburgh, qui joue Michaela Stone, ressent déjà de nouveau l’espoir, comme en témoigne Twitter :