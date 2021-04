Manifest Cast: où vous avez vu les acteurs avant

Athéna Karkanis (Grace Stone)

Jouant le rôle de Grace Stone, la femme de Ben et la belle-sœur de Michaela, Athena Karkanis a un caractère familial dans Manifest de NBC. Avant cette série, Karkanis a été dans le casting principal pour une variété de spectacles – en particulier dans l’animation – y compris Low Winter Sun, The Best Years, Skyland, Growing Up Creepie, Almost Heroes, Total Drama: Revenge of the Island, Wild Kratts , Low Winter Sun, Julius Jr., et la loterie. De plus, l’actrice avait des rôles récurrents dans Suits, Zoo, House of Cards, The Expanse, Lost Girl, Conquer the Kairu, The Ron James Show, The Border et Stickin ‘Around.

Dans le film, quant à lui, Athena Karkanis apparaît dans Saw IV et VI, Repo! L’opéra génétique, la survie des morts, le sacrifice, l’art de la Seconde Guerre mondiale: la trahison et les Tarides. Elle a également été entendue dans le film Big Wish de The Care Bears et Spark. De plus, Karkanis a prêté sa voix à des jeux vidéo comme Diablo III, World of Warcraft: Warlords of Draenor, Heroes of the Storm, Far Cry Primal, Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas, World of Warcraft: Cataclysm, World of Warcraft: Mists of Pandaria et Star Wars: The Old Republic.