Manifest Creator explique pourquoi il a continué à taquiner la base de fans tout l’été avant la révélation de la saison 4

Le voyage vers Manifest Season 4 n’a pas été facile à traverser pour quiconque. Lorsque NBC a annulé le drame de l’avion manquant en juin, les fans ont immédiatement essayé de sauvegarder leur émission pour voir les conséquences des cliffhangers les plus tordus de tous les temps. Et il n’y avait pas que les fans et les acteurs non plus, car le créateur et showrunner Jeff Rake était là pour exprimer ces espoirs, rejoignant les téléspectateurs lors des soirées de surveillance, et offrant également des mises à jour assez régulières au fil des semaines. Maintenant que nous savons qu’il revient pour Netflix, Rake a expliqué ce qui l’a poussé à continuer à taquiner et à pousser la base de fans tout l’été.