‘Manifest’ enregistré, la saison 4 arrive sur Netflix

Après des mois de tollé des fans et des semaines de négociations, Manifest a été sauvé de l’annulation par Netflix. Selon un rapport de Deadline, le drame se terminera par une quatrième et dernière saison composée de 20 épisodes, disponibles exclusivement sur Netflix.

NBC a annulé Manifest à la fin de la saison 3, mais la base de fans inconditionnels de la série était infatigable à faire campagne pour une vraie fin. Même l’accord lui-même était lié aux mystères complexes de l’émission – il a été finalisé le 28 août à 8 h 28, heure du Pacifique, en reconnaissance du “Vol 828” de l’émission. Le créateur et showrunner Jeff Rake a signé pour cette dernière saison, tout comme de nombreux scénaristes, producteurs et membres de l’équipe qui ont fait de la série ce qu’elle était. Certains des principaux acteurs sont déjà à bord, et d’autres seraient en train de finaliser les négociations.

Jusqu’à présent, il semble que Josh Dallas et Melissa Roxburgh soient confirmés de retour pour la saison 4 de Manifest. JR Ramirez peut également être terminé, mais d’autres membres de la distribution travaillent toujours sur les points les plus fins, notamment Parveen Kaur, Luna Blaise, Matt Long et Jack Messine.

Rake a précédemment déclaré qu’il envisageait Manifest comme une émission de six saisons, mais qu’il pourrait envisager le reste de l’histoire adapté à une dernière saison ou même à un film si besoin est. Maintenant, cette saison unique de 20 épisodes serait publiée en plusieurs “parties” comme le fait souvent Netflix, ce qui peut aider à étirer le contenu et à créer le sentiment de ruptures dans l’histoire.

Jusqu’à présent, Warner Bros. TV n’a pas commenté le renouvellement, ni Netflix ou NBC officiellement. Il devient familier de voir une émission réseau annulée sauvée par un service de streaming, mais des accords comme celui-ci sont encore extrêmement rares dans le grand schéma des choses. Dans ce cas, les fans ont même été avertis que la campagne “Save Manifest” sur les réseaux sociaux était presque terminée, mais ils n’ont pas abandonné.

Cela a aidé que les deux premières saisons de Manifest aient été autorisées par Netflix en juin, ce qui a conduit à une augmentation tangible du fandom à la fois sur les réseaux sociaux et sur les métriques internes de Netflix. Ces chiffres ont peut-être permis au streamer de conclure un accord coûteux. Les principaux acteurs de la série auraient tous obtenu des augmentations de salaire substantielles afin de revenir.

La saison 1 et la saison 2 de Manifest sont maintenant en streaming sur Netflix. Jusqu’à présent, il n’y a pas de mot officiel sur la production de la reprise de la saison 4, ni sur la date de sa diffusion.