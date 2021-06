Manifest entendra-t-il un appel de la saison 4 de Netflix après l’annulation de NBC ?

Bien que Netflix n’ait pas vraiment enregistré autant d’émissions de télévision annulées qu’on pourrait le penser, étant donné que c’est la première entité à laquelle quelqu’un fait appel pour enregistrer une émission ces jours-ci, un signe potentiellement bon pour Manifest est la bonne réputation de Warner Bros. TV avec Netflix. Non seulement c’est l’une des sociétés qui a mis en place le hit actuel Sweet Tooth, la prochaine adaptation de Neil Gaiman The Sandman et une multitude d’autres Netflix Originals, mais WBTV est également le studio derrière Lucifer et Gilmore Girls, deux émissions qui ont été relancées par Netflix après leurs fins respectives. Bien que Gilmore Girls n’ait pas été épargnée par l’annulation, en soi, Lucifer l’était définitivement, et ses trois saisons encore à conclure sur Netflix pourraient être un bon test décisif pour ce qui pourrait arriver avec Manifest et sa base de fans tout aussi franche.