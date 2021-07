‘Manifest’ envisage le renouveau de Netflix et les fans sont ravis

Il y a peut-être encore de l’espoir pour les fans de Manifest alors que Netflix cherche à reprendre la série annulée pour un renouveau. Rassemblés dans le cadre de la campagne “#SaveManifest”, les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux pour exprimer leur enthousiasme face à une éventuelle poursuite de l’émission. NBC a initialement annulé l’émission en juin avec plusieurs autres sur sa liste, laissant ses téléspectateurs suspendus dans les airs après le cliffhanger de la saison 3.

Deadline a rapporté mardi que Netflix, ainsi que NBC, faisaient tous deux des offres à Warner Bros. TV (le studio derrière le drame populaire) pour reprendre l’émission pour une saison supplémentaire après avoir constaté l’intérêt continu de sa base de fans. Netflix aurait également d’abord laissé passer sa chance de saisir l’émission, mais a clairement changé d’avis. Le showrunner de Manifest a répondu à l’annulation en disant qu’il était “dévasté” par la nouvelle.

Je suis dévasté par la décision de NBC de nous annuler. Que nous ayons été fermés au milieu est pour le moins un coup de poing. En espérant trouver une nouvelle maison. Vous, les fans, méritez une fin à votre histoire. Merci pour l’amour qu’on m’a témoigné, aux acteurs et à l’équipe. #savemanifest

Le co-showrunner de Lucifer, Joe Henderson, a félicité Rake pour la reprise possible, ajoutant qu’il avait “les doigts croisés” en sa faveur.

Beaucoup ont semblé remarquer l’esprit positif du showrunner. Le compte de fan a déclaré qu’il “espère entendre de bonnes nouvelles à tout moment maintenant”.

Rake a adressé la mise à jour avec un autre tweet, ne confirmant ni niant la possible reprise. Cependant, il a remercié les fans d’avoir maintenu le spectacle en vie.

Beaucoup de spéculations là-bas. Aucun commentaire. Sinon, si l’impossible se produit et que les morts ressuscitent, c’est à cause de VOUS.#SaveManifest

“J’ai besoin de voir Cal adulte rencontrer Olive”, a écrit quelqu’un, partageant ses espoirs pour la nouvelle saison.

#SaveManifest j’ai besoin de voir grand Cal rencontrer Olive😩😩 nous avons besoin d’une saison 4 dès que possible

Rake est resté optimiste avant même que le buzz du réveil ne commence à s’agiter. Il y a quelques jours, il a demandé à ses abonnés quelles intrigues ils aimeraient voir dans le nouvel opus.

Soyons optimistes. Pour l’avenir, quels personnages secondaires aimeriez-vous le plus revoir ? Quels fils de l’histoire vous ont laissé en vouloir plus ? Quels œufs de Pâques avez-vous le plus envie de faire éclore ? Je prends des notes. #EnregistrerManifeste

– Jeff Rake (@jeff_rake) 17 juillet 2021