‘Manifest’ est toujours l’une des émissions les plus regardées sur Netflix – voici le reste du top 10 – .

“Manifesters”, comme on appelle affectueusement la base de fans passionnée associée au drame NBC de 3 saisons Manifest, a bombardé le créateur de la série Jeff Rake sur les réseaux sociaux ces derniers jours – avec une combinaison de tout, des remerciements aux éloges, aux lamentations et aux idées. pour savoir comment le spectacle et l’histoire pourraient continuer.

Pour ceux qui ne sont pas au courant de la seconde vie que cette série maintenant annulée a acquise grâce à son intégration dans la bibliothèque de streaming de Netflix, voici ce que vous obtenez lorsque vous combinez la portée de Netflix avec l’affection d’une base de fans inconditionnels – Manifest a été l’émission n ° 1 ou n ° 2 sur Netflix qui dure maintenant deux semaines. Et parce que c’était l’une des émissions de télévision les plus regardées sur le streamer aux États-Unis, les fans espéraient que les décideurs de Netflix saisiraient ce fait et sauveraient la quatrième saison avec laquelle NBC a décidé de ne pas aller de l’avant (laissant fans dans le pétrin, grâce à quelques questions sans réponse dans une histoire qui a été forcée de se terminer brusquement). Malheureusement, il ne semble pas que cela se produise – mais les Manifesters, intrépides, ne sont pas tout à fait prêts à laisser leur spectacle bien-aimé partir pour l’instant.

Quelques fans de la série ont tweeté sur Rake pour continuer l’histoire, peut-être sous forme de podcast. Ou peut-être un livre ou une série de livres. Il est également possible que d’autres services de streaming non nommés Netflix aient une chance de participer à l’émission.

#ReshopManifest est le nouveau hashtag qui commence à décoller parmi les fans, aux côtés de #SaveManifest, avec le “re-shop” apparemment une reconnaissance que Netflix ne sera pas le sauveur que les fans espéraient – malgré le fait que Manifest a a nettoyé le sol avec même le tarif original de Netflix sur lequel les critiques bavent, comme Lupin et Sweet Tooth. Un écrivain de Slate, quant à lui, a profité de l’occasion pour danser sur la tombe de la série et de spéculer sur la raison pour laquelle, peut-être, cela s’est terminé avant que toutes les personnes impliquées ne soient prêtes – cet écrivain, par exemple, a supposé que la série mettait en vedette trop de «blancs d’une beauté ennuyeuse», ce qui est certainement une critique que font les gens sophistiqués. Et que les connotations religieuses de la série sonnaient comme un « fantasme adjacent à Q ».

Les #manifesters sont certainement des fans incroyables. Je vous aime les gars jusqu’à la lune et retour. Merci. #manifest #savemanifest ✈️ @melissaroxburgh pic.twitter.com/S4mi6ZxWN9 – joshdallas (@JoshDallas) 21 juin 2021

Manifester de la gratitude,

Édition finale Merci à vous, nos fans. Vous êtes devenus les manifesteurs au Comic-Con 2018. Depuis, vous avez regardé religieusement, analysé chaque mot, beaucoup pleuré, ri un peu, résolu des énigmes et jamais, jamais, hésité dans votre soutien. Je ne l’oublierai jamais. 🙏❤️ – Jeff Rake (@jeff_rake) 22 juin 2021

Oh, pour mettre des mots sur les trois dernières années…. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Je suis éternellement reconnaissant pour la famille d’inadaptés et de créateurs qui se sont retrouvés dans les studios Silvercup. Quand vous filmez une émission, vous passez toute la journée tous les jours avec ces gens… pic.twitter.com/4O0jE5LLj2 – Melissa Roxburgh (@melissaroxburgh) 22 juin 2021

Terrible commentaire mis à part, ce n’est pas seulement la propre liste de Netflix des émissions de télévision les plus regardées que Manifest domine en ce moment. C’est également le cas parmi les utilisateurs du service de streaming Reelgood.

Pour la semaine du 16 au 22 juin, sur la base des données que l’équipe de Reelgood a partagées avec ., Manifest était l’émission Netflix la plus regardée parmi les millions d’utilisateurs de Reelgood. Encore une fois, il est assez extraordinaire que la base de fans de l’émission l’ait soutenue à un point tel qu’elle bat certains des tarifs originaux populaires de Netflix, ainsi que des émissions tierces à succès que Netflix propose également qui figurent sur cette liste, y compris Schitt’s Creek.

Cette émission annulée peut-elle maintenir la popularité encore plus longtemps ? On verra. En attendant, voici la liste complète des 10 émissions de télévision les plus regardées cette semaine sur Netflix, telles que présentées par Reelgood :

Manifeste

Lupin

Katla

Dent sucrée

Mal

La liste noire

Les mamans qui travaillent

Le ruisseau Schitt

Été noir

La commodité de Kim

