“ Manifest ”, “ Good Girls ”, “ Zoey ” et plus d’émissions de NBC en attente de renouvellement ⋆ .

NBC a dévoilé plusieurs détails sur son prochain programme télévisé 2021-2022, y compris des informations sur les émissions qui reviendront et feront leurs débuts dans les prochains mois, mais certaines incertitudes subsistent.

Plusieurs favoris des fans restent dans la bulle car la décision de renouveler ou d’annuler les titres n’est pas claire. Parmi les séries qui devraient préoccuper les fans, citons Debris, Ellen’s Game of Games, Good Girls, Manifest et Zoey’s Extraordinary Playlist.

Ces titres ne font pas partie de la liste des programmes renouvelés de NBC, notamment The Blacklist, Brooklyn Nine-Nine, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, Kenan, Law & Order: Organized Crime, Law & Order: SVU, Mr. Mayor, New Amsterdam, This Is Us, The Voice, The Wall, Transplant, The Weakest Link et Young Rock entre autres.

Le seul avantage de la nature indécise de ces titres est qu’ils n’ont pas encore été annulés et cela aurait pu être une possibilité avec ces annonces de programmation. Avec quelques épisodes restants dans les saisons actuelles de l’émission, leurs performances dans les cotes pourraient être un facteur décisif.

Parmi la liste, Debris est la seule nouvelle émission qui reste dans les limbes, les autres sont des vétérans du réseau, ce qui pourrait être un avantage pour leur futur possible avec NBC. Quoi qu’il en soit, les fans devraient garder un œil et une oreille attentifs sur ces émissions et leur destin.