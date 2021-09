‘Manifest’ marque un autre jalon pour Netflix avant le retour de la 4e saison

À la suite de sa récente reprise par Netflix pour une quatrième et dernière saison, Manifest tire des chiffres sérieux pour le service de streaming. Deadline rapporte que Manifest est revenu en tête du classement hebdomadaire du streaming américain de Nielsen, accumulant près de 1,4 milliard de minutes de visionnage total du 23 au 29 août. Manifest compte actuellement 42 épisodes d’une heure disponibles sur Netflix.

Manifest est la dernière émission que Netflix a enregistrée après une annulation de réseau, et le showrunner Jeff Rake s’est récemment confié au Hollywood Reporter sur ce qui a décidé le service de streaming après que NBC a débranché la prise. Manifest a une base de fans petite mais passionnée, et le hashtag des réseaux sociaux #SaveManifest était partout après l’annulation initiale. Rake a expliqué que voir les fans se rassembler si intensément autour du spectacle était une expérience incroyablement émouvante pour lui.

“J’ai déjà eu des spectacles annulés et c’est la première fois que je rencontre une telle vague de soutien parmi le fandom”, a expliqué Rake. “Un petit groupe de super fans a formé un groupe Twitter et a dit:” Nous vous avons Jeff. #SaveManifest. La campagne commence. ” Alors avant même que nous ayons eu la chance de lever le petit doigt pour déterminer si nous avions besoin d’une campagne de relations publiques pour nous aider à nous sauver, les fans se sont levés et ont créé cette campagne et ont fait passer le mot – ce qui était incroyablement gratifiant et encourageant.”

Cependant, alors que le soutien des fans était excellent, cela n’a pas suffi à sauver le spectacle seul. Cependant, les trois premières saisons de Manifest faisaient des chiffres énormes sur Netflix. “L’enthousiasme des fans est toujours agréable à voir, mais ce n’est pas vraiment les e-mails ou les tweets, c’était une question de visionnage”, a expliqué Bela Bajaria, responsable de la télévision mondiale de Netflix. “Pour sauver une émission de cette manière, il faut que les fans la visionnent. J’apprécie leur passion et leur lien avec les personnages, mais c’est la visualisation qui a sauvé la série.”

Lorsque Rake a appris la bonne nouvelle que Netflix finirait l’histoire de Manifest, il a donné aux dirigeants de streaming trois options : un film de deux heures, une série limitée de six épisodes ou une saison complète. “Je leur ai donné le petit, le moyen et le grand”, a déclaré Rake. Netflix a choisi une dernière saison de 20 épisodes avec un budget beaucoup plus important que sur NBC. Bien que les derniers détails ne soient pas tout à fait réglés, il sera probablement divisé en deux parties, la première série d’épisodes étant diffusée en 2022.