Manifest Saison 3: La survie de Zeke garantit-elle la mort d’un autre personnage clé?

Attention: spoilers à venir pour le deuxième épisode de Manifeste Saison 3 sur NBC, appelé « Deadhead. «

La troisième saison de Manifeste a continué à explorer les nouveaux types d’appels vécus par les survivants du vol 828 et a revisité certains des plus grands fils de l’intrigue persistants de la finale de la saison 2 dans « Deadhead », y compris les têtes de meth qui ne se sont pas noyées, Zeke qui a survécu à sa date de décès, et Saanvi qui a accidentellement assassiné Le principal, sans parler de ce que signifie la découverte du 828 tailfin Ben, Michaela, et Cal. Alors que toutes les différentes crises se déroulaient, la question de la survie de Zeke s’est posée entre lui et Saanvi, et le résultat est la question de savoir si sa survie signifie la mort de Saanvi.