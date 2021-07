‘Manifest’ Saison 4 – Distribution, actualités, date, spoilers et plus

Il semble bien que Manifest pourrait à nouveau décoller. Les fans de la série NBC se sont ralliés à la série après sa grosse annulation après la saison 3. Et compte tenu de l’énorme cliffhanger sur lequel elle s’est terminée, qui peut leur en vouloir ?! Mais même après tout ce drame, il semble que le mystère de la série pourrait finalement être résolu avec une éventuelle saison 4.

Retrouverons-nous nos passagers préférés pour une nouvelle saison de mystère ? Ou devons-nous vraiment leur dire au revoir pour de bon ? Voici tout ce que nous savons sur Manifest saison 4.

Attendez, je pensais que Manifest était annulé ?

Je veux dire… techniquement oui, ça l’était. NBC a supprimé l’émission le 14 juin 2021. Cette décision était en fait une décision de dernière minute pour le réseau, car les contrats de distribution devaient expirer le lendemain. C’était également surprenant pour certains nouveaux fans, car la série figurait au sommet du Top 10 de Netflix, car de plus en plus de personnes se sont lancées dans la série pour la première fois.

Bon, alors, la saison 4 * ne se passe * pas ?

C’est là que les choses se compliquent. Même si la série a été annulée par NBC, on dirait qu’ils ont changé d’avis récemment. Parce que la série a continué de rester fermement dans le Top 10 de Netflix, il y a une chance qu’elle revienne.

Selon Deadline, les choses ont rapidement changé au niveau du réseau et les dirigeants pourraient repenser certaines de leurs décisions. Good Girls de la comédie NBC, qui devait initialement revenir pour une dernière saison, a été annulée de manière choquante pour des raisons financières. Pendant ce temps, Law & Order: For the Defence, qui devait faire partie du programme d’automne, a été officiellement supprimé avant même le début de la production. Avec plus d’argent disponible et l’amour des fans de Netflix, il pourrait y avoir un plan pour relancer Manifest.

Ce ne serait pas la première fois que NBC renverserait une décision comme celle-ci. Le réseau avait précédemment ramené Timeless pour une saison supplémentaire. Netflix a également relancé Lucifer de NBC après son annulation, tandis que NBC a sauvé Brooklyn Nine-Nine de FOX après que les fans ont supplié les réseaux de le sauver. Donc, ils ont à peu près l’habitude de faire des choses comme ça, ce qui signifie que ce n’est certainement pas hors de question !

Quand saurons-nous avec certitude si Manifest revient pour la saison 4 et aurons-nous une date de sortie ?

Malheureusement, nous devrons simplement nous asseoir et attendre un peu plus longtemps pour voir si les choses fonctionnent pour ce spectacle. Au moins à ce stade, Manifest aurait été en pause maintenant de toute façon, donc s’il est récupéré, il peut revenir à son calendrier de production normal. Ce qui est génial car je ne pense pas pouvoir attendre plus longtemps pour savoir ce qui se passe ensuite !!

