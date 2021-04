Manifest Star parle de la grande mort et d’une grâce “ enhardie ” après sa décision émotionnelle

La mort de Tarik a été déchirante pour un certain nombre de raisons, notamment parce que la seule raison pour laquelle l’emplacement de Grace et Cal est devenu public était que Tarik était tellement excité à l’idée de potentiellement ouvrir un restaurant avec elle que son bavardage est devenu un peu trop fort dans un bar. Quand Jace est arrivé, faisant la course contre la montre pour essayer de tuer Cal avant de se noyer de l’intérieur, il est arrivé à Tarik avant que Tarik ne puisse atteindre le fusil qu’il cherchait pour protéger Grace, Cal et le pauvre petit Eden, qui devenait assez calme. un tour pendant les courses aller-retour à la cave à racines. Jace a poignardé Tarik, qui a vécu juste assez longtemps pour mourir dans les bras de Grace.