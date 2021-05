Manifestation à Bruxelles : des milliers de personnes affrontent la police devant le siège de l’UE lors d’un rassemblement anti-confinement | Monde | Nouvelles

Bruxelles a éclaté dans la violence samedi alors que des manifestants anti-verrouillage se sont affrontés avec la police devant le siège de l’Union européenne. Des milliers de manifestants furieux ont défilé sur les bâtiments de l’Union européenne à Bruxelles, pour protester contre les mesures de verrouillage des coronavirus en cours. La marche a appelé les Européens “à réclamer leur liberté”, au milieu d’échauffourées tendues avec la police.

La manifestation, qui a débuté dans un grand parc de la ville, Bois de la Cambre, s’est dirigée vers la place où se trouvent les bureaux de l’UE, y compris le bâtiment de la Commission européenne.

Des dizaines de policiers anti-émeute et des barricades ont été déployés pour empêcher les manifestants d’entrer dans le bâtiment.

Des échauffourées ont éclaté entre la police anti-émeute et les manifestants dans l’après-midi, alors que la police tentait de bloquer l’accès avec des barbelés.

La police a également utilisé des gaz lacrymogènes afin de contenir les manifestants de la rue de la Loi et de l’avenue de la Joyeuse Entrée.

JUST IN: Seules la Chine et la Russie bénéficieront des plans d’impôt sur les sociétés de Biden

La marche a été surnommée la « manifestation européenne pour la liberté et la démocratie ».

Des personnes sont venues de toute l’Europe pour la marche, dont Miriam, 48 ans, des Pays-Bas, qui a déclaré aux journalistes qu’elle était là “pour mes enfants”.

Une manifestante, une femme belge d’une vingtaine d’années, a pointé du doigt l’équipement anti-émeute alors qu’elle déclarait aux journalistes : “C’est la guerre qu’ils veulent – regardez-les, regardez-nous.”

Les policiers avaient dispersé la plupart des manifestants en début de soirée sans aucune arrestation.

Ces fêtes, surnommées Boum 1 et Boum 2, ont donné lieu à des affrontements avec la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les foules, entraînant de nombreuses arrestations et blessés.

Une autre manifestation a eu lieu hier dans la capitale belge, alors qu’environ un millier de travailleurs de la santé ont demandé plus de soutien financier et de personnel hospitalier.

Justine Lombard, assistante médicale, a déclaré à la presse : “Nous sommes fatigués car la crise du Covid a entraîné plus d’heures de travail dans les hôpitaux, moins d’heures de repos.

“Beaucoup de congés ont été annulés pour s’occuper des patients.

“C’était normal, et tout le monde était content de le faire parce que c’est notre travail, c’est ce pour quoi nous avons signé, mais les gens doivent se rendre compte que cette situation ne peut plus durer.”