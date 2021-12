Manifestation à Londres AUJOURD’HUI: des milliers de personnes marcheront furieusement contre les règles de Covid alors que les craintes de verrouillage explosent | Royaume-Uni | Des nouvelles

Une manifestation contre les vaccinations obligatoires a été organisée à partir de 12h sur la place du Parlement à Westminster. Le groupe de campagne Together Declaration a organisé la manifestation après que les députés ont adopté une loi mardi pour rendre les jabs Covid obligatoires pour le personnel de première ligne du NHS à partir du 1er avril 2022.

La déclaration Together indique qu’elle est composée de plus de 200 organisations, groupes d’entreprises, militants et professionnels – et soutient que l’exigence pour le personnel du NHS d’être doublement piquée est « complètement immorale ».

Le groupe déclare : « La mise en œuvre des mandats de vaccination pour le personnel de première ligne du NHS aura un impact significatif sur les soins aux patients. Le NHS est déjà en sous-effectif et bon nombre de ces employés de première ligne ont travaillé sans relâche au cours des 20 derniers mois sous une pression intense. Les traiter de cette manière est complètement immoral.

«Notre prochaine campagne vise à aider le personnel du NHS à s’opposer aux vaccins obligatoires contre le covid avec des conseils juridiques et pratiques et également à soutenir les employés d’autres industries, car des mandats de vaccins peuvent être imposés à d’autres secteurs.

«En Europe et aux États-Unis, des mandats de vaccination ont été mis en œuvre pour les organisations des secteurs public et privé, entraînant d’énormes pertes d’emplois, et nous ne devons pas laisser cela se produire au Royaume-Uni.

« Une fois ce dangereux précédent établi, il peut être étendu à volonté. »

Une manifestation similaire a eu lieu le mois dernier alors que des milliers de personnes ont défilé dans Oxford Street, dans le centre de Londres.

Le passage aux jabs obligatoires pour le personnel du NHS faisait partie d’un vote sur le passage de l’Angleterre au plan B au milieu de la montée en puissance de la nouvelle variante Omicron.

L’exigence s’est avérée impopulaire auprès de nombreux députés conservateurs après que 61 ont voté contre les plans.

Une nouvelle rébellion de 98 personnes – la plus importante du gouvernement du Premier ministre – a voté contre l’introduction de laissez-passer Covid pour les grandes salles, telles que les boîtes de nuit et les stades de football avec plus de 10 000 spectateurs.

38 autres députés conservateurs d’arrière-ban se sont rebellés contre les masques obligatoires dans la plupart des environnements intérieurs.

Le contrecoup du resserrement des restrictions observé aux Communes devrait se refléter dans la capitale.

D’autres manifestants devraient exprimer leur colère contre le gouvernement à la suite d’allégations de violation généralisée des règles lorsque le pays a été plongé dans le confinement en décembre dernier.

M. Johnson a défendu la décision de resserrer les restrictions de Covid et a décrit le plan B comme «équilibré et proportionné».

Il est entendu que le Premier ministre envisage également d’autres mesures dans le cadre d’un soi-disant plan C, qui comprend un autre verrouillage, rapporte le Financial Times.

Vendredi, le Royaume-Uni a enregistré 93 045 nouveaux cas de Covid, le total quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.