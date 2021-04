Manifestation à Londres: des milliers de personnes défilent furieusement contre le passeport vaccinal et le verrouillage | UK | Nouvelles

Dans des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux, les manifestants ont été photographiés en train de se rassembler et de marcher sans masque facial. Les manifestants, brandissant des banderoles et scandant «liberté», défilent dans le centre de Londres. Les personnes présentes protestent contre les verrouillages contre les coronavirus et les passeports vaccinaux.

La police a introduit une zone de dispersion à partir de 15 heures cet après-midi.

La zone couvre des quartiers populaires de Hackney, notamment Gillet Square, Bradbury Street et Kingsland Road.

On ne sait pas encore si les mesures coïncident avec la manifestation de verrouillage en cours.

PLUS À VENIR…