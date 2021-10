Manifestation à Londres EN DIRECT : Greta Thunberg se joindra à des milliers de personnes en marche contre les combustibles fossiles AUJOURD’HUI | Royaume-Uni | Nouvelles

Des manifestations auront lieu vendredi dans 26 pays et sur tous les continents du monde pour exiger que le système financier mondial cesse d’investir de l’argent dans l’utilisation des combustibles fossiles. La manifestation de la Journée d’action pourrait être l’une des plus grandes manifestations de financement climatique de l’histoire, couvrant 26 pays et tous les continents du monde vendredi pour exiger que le système financier mondial cesse d’injecter de l’argent dans l’utilisation de combustibles fossiles. Les militants feront campagne à l’extérieur des succursales de Barclays, Standard Chartered, Lloyds de Londres et de la Banque d’Angleterre, avec Mme Thunberg prête à les rejoindre où elle devrait viser Boris Johnson et d’autres dirigeants mondiaux.

Les manifestations surviennent après que les militants ont révélé que les banques avaient payé 2,7 billions de livres sterling pour l’extraction de combustibles fossiles depuis l’accord de Paris de 2015, où les dirigeants mondiaux se sont engagés à limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 ° C et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

La manifestation intervient quelques jours seulement avant que les dirigeants mondiaux se réunissent à Glasgow pour le sommet sur le changement climatique COP26.

Le Premier ministre avait précédemment déclaré qu’il craignait que le sommet ne réussisse pas à apporter les changements nécessaires pour l’environnement.

Ces craintes ont été validées vendredi matin lorsque Pékin a annoncé que Xi Jinping n’assisterait pas au sommet en personne malgré le fait que la Chine soit le plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre.

