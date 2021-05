Manifestation à Paris: la police anti-émeute lance des gaz lacrymogènes sur les manifestants alors que Macron exige la fin de la dissidence | Monde | Nouvelles

La police anti-émeute en France s’est affrontée avec des manifestants pro-palestiniens dans les rues de Paris après que de grandes foules se soient rassemblées pour un rassemblement interdit pour protester contre les actions d’Israël à Gaza. Des manifestants brandissant des drapeaux sont descendus dans les rues de la capitale française après six jours de combats acharnés entre des militants palestiniens armés et les forces de défense israéliennes qui ont fait plus de 100 morts et déplacé des milliers de personnes à Gaza.

Des images du rassemblement capturent le moment où des policiers anti-émeute lourdement armés ont chargé la marche et forcé les manifestants pro-palestiniens à fuir sous un barrage de bombes lacrymogènes.

Des officiers français avec des boucliers anti-émeute peuvent être vus courir à travers la fumée alors qu’ils tentent de disperser la foule.

On peut voir des manifestants masqués répondre en lançant des grenades fumigènes et d’autres missiles sur la police.

Le rassemblement tombe le jour de la Nakba, un événement annuel pour commémorer l’exil des Palestiniens après la fondation de l’État d’Israël en 1948.

Les autorités françaises avaient interdit la manifestation à l’avance, invoquant la violence lors des précédentes manifestations de solidarité palestinienne.

Le ministre de l’Intérieur d’Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, a appelé la police à interdire la manifestation d’aujourd’hui plus tôt dans la semaine.

Jeudi, M. Darmanin a tweeté: “J’ai demandé au chef de la police parisienne d’interdire les manifestations de samedi liées aux récentes tensions au Moyen-Orient”.

Il a ajouté: “De graves troubles de l’ordre public ont été constatés en 2014”.

Jeremy Corbyn était présent au rassemblement de Londres et s’est adressé à la foule avec l’ancien dirigeant syndical qui a été accueilli par des cris de «oh, Jeremy Corbyn».

Il a dit: «Pensez à ce que c’est que d’être mère ou père et de voir un bâtiment bombardé devant vous, sachant que votre famille est là-dedans et que vous ne pouvez rien faire.

«Ce sont nos voix mondiales qui apporteront secours, réconfort et soutien dans ces colonies aux côtés de Gaza et partout en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, qui souffrent en ce moment.

“Mettez fin à l’occupation maintenant. Mettez fin à toutes les colonies maintenant et retirez-vous alors. Mettez fin au siège de Gaza maintenant.”