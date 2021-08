Manifestation d’agriculteurs : 1 500 syndicats agricoles convergent à la frontière de Singhu pour marquer 9 mois d’agitation

in

Au cours de la convention, les syndicats agricoles discuteront de l’intensification et de l’expansion de l’agitation en cours, en se concentrant sur leur demande de retrait des lois agricoles.

Plus de 1 500 représentants de syndicats agricoles de tout le pays ont convergé à la frontière Singhu de Delhi pour une convention nationale les 26 et 27 août pour marquer l’achèvement de neuf mois de protestation des agriculteurs contre les trois lois agricoles controversées du Centre.

La convention discutera également de la garantie légale pour la MSP de toutes les cultures, de l’abrogation du projet de loi sur l’électricité de 2021 et de l’absence de poursuites contre les agriculteurs en vertu de la Commission de gestion de la qualité de l’air dans la RCN et du projet de loi de 2021 sur les zones adjacentes.

