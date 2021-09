Manifestation de boxe solidaire au profit des réfugiés

Communiqué de presse

Le 18 septembre prochain, au gymnase de Le club des boxeurs situé rue Docteur Castelo, l’événement de solidarité aura lieu #ColpesQueDanLife où vous chercherez à battre un nouveau Record Guinness au profit de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR).

Le Boxer Club et le Master Boxer Ricardo Serravalle Ils rejoignent la campagne CEAR #CambiaLasReglas avec l’organisation de l’événement solidaire #GolpesQueDanVida. Dans ce cas, le maître boxeur tentera de battre son propre record Guinness pendant 24 heures d’affilée en frappant un sac, qu’il tentera cette fois de faire au moins 3 heures de plus.

Ricardo, d’origine brésilienne, a sa propre histoire de refuge, étant ses grands-parents des deux côtés migrants qui ont dû fuir l’Europe et cherchent à recommencer leur vie à zéro au Brésil, il a donc une grande sensibilité pour la mission du CEAR et veut apporter son grain de sable à cet événement.

La campagne #CambiaLasRules lancée depuis Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) A l’occasion de la célébration des Jeux Olympiques de Tokyo, il cherche à se souvenir des incroyables « épreuves » que doivent surmonter les migrants et les réfugiés pour atteindre notre pays et le reste de l’Union européenne, étant donné le manque de voies légales et sûres.

Toute personne intéressée à collaborer à cet événement pourra acheter des bracelets de solidarité CEAR au club Doctor Castelo, assister physiquement à frapper les sacs “solidarité” et faire un don via Bizum (à la recherche de CEAR, Commission espagnole d’aide aux réfugiés ou via le code 00979). Pour ceux qui ne sont pas à Madrid, vous pouvez également suivre l’événement via les réseaux sociaux. Avec votre contribution, vous soutiendrez le CEAR dans sa mission de continuer à protéger les droits des réfugiés.

De plus, pour encourager la collaboration, depuis The Boxer Club, ils ont lancé une chaîne de collaboration dans laquelle les utilisateurs doivent partager une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on les voit frapper un sac. La vidéo devra être partagée sur Instagram avec le hashtag #GolpesQueDanVida et #CambiaLasReglas et le tag @ theboxerclub.es et @cearefugio + 2 profils d’amis. Tous ceux qui participent participeront au tirage au sort pour 1 paiement mensuel dans n’importe quel club de notre école + 1 Welcome Pack.

